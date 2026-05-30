Locurile din Europa unde nu ai voie să porți șlapi. Amenzile ajung la 2.500 de euro

2 minute de citit Publicat la 10:00 30 Mai 2026 Modificat la 10:10 30 Mai 2026

Cea mai dură regulă vine din Parcul Național Cinque Terre, Italia. Foto: Getty Images

Pentru mulți turiști, șlapii sunt alegerea perfectă în vacanță: comozi, ușori și potriviți pentru temperaturile ridicate. Totuși, în anumite zone din Europa, această încălțăminte poate aduce amenzi serioase, iar în unele cazuri sancțiunile ajung chiar și la 2.500 de euro.

Autoritățile din mai multe țări europene au introdus reguli stricte fie din motive de siguranță, fie pentru protejarea liniștii publice. Iar turiștii care ignoră aceste reguli riscă să scoată sume importante din buzunar.

Cinque Terre, Italia: amenzi de până la 2.500 de euro pentru turiștii în șlapi

Cea mai dură regulă vine din Italia, mai exact din Parcul Național Cinque Terre, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Europa, potrivit CNN.

Autoritățile au interzis purtarea șlapilor și a sandalelor subțiri pe traseele montane dintre cele cinci sate celebre din zonă. Motivul este simplu: numeroși turiști ajungeau să se accidenteze pe traseele abrupte și stâncoase, iar echipele de salvare montană interveneau frecvent pentru persoane blocate pe munte sau cu accidentări serioase la nivelul membrelor inferioare.

Regula se aplică strict pe traseele de drumeție și nu în interiorul localităților sau pe plajă. Cei care aleg încălțăminte considerată nepotrivită pot primi amenzi cuprinse între 50 și 2.500 de euro, în funcție de gravitatea situației.

În mai multe țări europene, șlapii la volan pot aduce amenzi

Nu doar traseele turistice vin cu restricții. În mai multe state europene, șofatul în șlapi sau desculț poate fi sancționat de poliție, scrie Forbes.

În Spania, Franța, Grecia și Portugalia, autoritățile consideră că încălțămintea fără fixare la călcâi poate reduce controlul asupra pedalelor și poate crește riscul de accidente.

În Spania, amenzile pentru condusul în șlapi pot ajunge la 200 de euro, în timp ce în Franța sancțiunile pot urca până la 375 de euro. Regulile diferă de la o țară la alta, însă principiul este același: șoferul trebuie să aibă control total asupra mașinii.

Capri, insula unde șlapii zgomotoși sunt interziși

O regulă aparte există pe Insula Capri, celebra destinație italiană frecventată de turiști din toată lumea.

Aici, încă din anii ’60, autoritățile locale au interzis șlapii și saboții din lemn care produc zgomot pe străzile înguste ale insulei. Regula a fost introdusă pentru a proteja liniștea publică și atmosfera specifică locului.

Deși amenzile nu sunt la fel de mari precum cele din Cinque Terre, poliția locală poate sancționa turiștii care ignoră regula, scrie Telegraph.

Alte locuri în care nu este bine să porți șlapi

Nu doar traseele din Parcul Național Cinque Terre au reguli stricte privind încălțămintea. În mai multe destinații turistice din Europa, autoritățile au introdus restricții sau recomandări clare pentru turiștii care aleg șlapii în contexte considerate periculoase sau nepotrivite.

De exemplu, pe anumite trasee alpine din Elveția și Austria, accesul turiștilor care poartă șlapi poate fi refuzat din motive de siguranță. În unele cazuri, administratorii traseelor sau ai telecabinelor recomandă explicit încălțăminte de drumeție cu talpă aderentă.

Și în Dubrovnik ori Barcelona, autoritățile au lansat campanii împotriva ținutelor considerate nepotrivite în centrele istorice, inclusiv mersul desculț sau în ținute de plajă pe stradă.

Ce trebuie să știe turiștii înainte de vacanță

Multe dintre aceste reguli sunt necunoscute turiștilor, însă autoritățile spun că măsurile au fost introduse pentru siguranță și pentru protejarea anumitor zone turistice.

Înainte de a pleca în vacanță, specialiștii recomandă verificarea regulilor locale, mai ales dacă urmează trasee montane sau închiriază mașini. În unele locuri din Europa, o pereche de șlapi poate costa mult mai mult decât pare la prima vedere.