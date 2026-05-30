Două destinații de vacanță preferate de români se întrec la prețuri. Unde e mai avantajos să mergi în 2026, în Grecia sau Turcia?

Turcia se află încă în fruntea clasamentelor pentru sejururi all-inclusive la prețuri avantajoase și costuri zilnice reduse, dar, pe măsură ce tot mai mulți turiști turci se îndreaptă spre Grecia în căutarea unor oferte mai bune, Euronews a comparat locurile unde călătorii pot obține cu adevărat cel mai bun raport calitate-preț în 2026.

Grecia și Turcia s-au luptat mult timp pentru titlul de cea mai accesibilă escapadă de vară din Europa, dar în 2026, echilibrul începe să se schimbe.

Deși Turcia oferă în continuare prețuri mai mici pentru mulți călători, inflația tot mai mare a dus la creșterea costurilor în unele dintre cele mai populare stațiuni ale sale. Acest lucru a dus la un număr tot mai mare de turiști turci care se îndreaptă în schimb spre Grecia vecină.

De la taverne pe plajă la pachete turistice de vacanță, cele două mari destinații mediteraneene concurează acum pe mult mai mult. Un raport recent al Euronews a constatat că turismul dintre Grecia și Turcia s-a triplat, dar numai într-o singură direcție.

Grecii evită din ce în ce mai mult prețurile piperate din Turcia, în timp ce turiștii turci se îndreaptă în țara vecină.

Surse diplomatice afirmă că numai consulatul grec din Istanbul emite, în prezent, aproximativ 1.300 de vize pe zi, majoritatea cu intrări multiple. Turcii le folosesc pentru a vizita în mod repetat țara, atât în ​​vacanțe, cât și pentru cumpărături, deoarece alimentele și alte produse tind să fie mai ieftine peste graniță.