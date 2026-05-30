Două destinații de vacanță preferate de români se întrec la prețuri. Unde e mai avantajos să mergi în 2026, în Grecia sau Turcia?

Andrei Paraschiv
3 minute de citit Publicat la 10:00 30 Mai 2026 Modificat la 10:09 30 Mai 2026
Lefkada, Grecia. Foto: Getty Images

Turcia se află încă în fruntea clasamentelor pentru sejururi all-inclusive la prețuri avantajoase și costuri zilnice reduse, dar, pe măsură ce tot mai mulți turiști turci se îndreaptă spre Grecia în căutarea unor oferte mai bune, Euronews a comparat locurile unde călătorii pot obține cu adevărat cel mai bun raport calitate-preț în 2026.

Grecia și Turcia s-au luptat mult timp pentru titlul de cea mai accesibilă escapadă de vară din Europa, dar în 2026, echilibrul începe să se schimbe.

Deși Turcia oferă în continuare prețuri mai mici pentru mulți călători, inflația tot mai mare a dus la creșterea costurilor în unele dintre cele mai populare stațiuni ale sale. Acest lucru a dus la un număr tot mai mare de turiști turci care se îndreaptă în schimb spre Grecia vecină.

De la taverne pe plajă la pachete turistice de vacanță, cele două mari destinații mediteraneene concurează acum pe mult mai mult. Un raport recent al Euronews a constatat că turismul dintre Grecia și Turcia s-a triplat, dar numai într-o singură direcție.

Grecii evită din ce în ce mai mult prețurile piperate din Turcia, în timp ce turiștii turci se îndreaptă în țara vecină.

Surse diplomatice afirmă că numai consulatul grec din Istanbul emite, în prezent, aproximativ 1.300 de vize pe zi, majoritatea cu intrări multiple. Turcii le folosesc pentru a vizita în mod repetat țara, atât în ​​vacanțe, cât și pentru cumpărături, deoarece alimentele și alte produse tind să fie mai ieftine peste graniță.

Dar unde este de fapt cea mai bună opțiune pentru vacanțe accesibile în 2026?

Raportul anual privind vacanțele în familie, publicat de Poșta SUA, dezvăluie locurile din Europa unde familiile din Regatul Unit obțin cele mai bune prețuri. Cea mai recentă ediție, publicată la sfârșitul anului 2025, a comparat costul a 10 articole esențiale pentru vacanță în 16 destinații. Acestea includ băuturi, gustări, prânz, cină și cremă de protecție solară.

Studiul a constatat că Marmaris din Turcia a fost cea mai ieftină destinație per total, depășind Sunny Beach din Bulgaria, numărul unu în anul precedent.

Ambele destinații, însă, nu utilizează euro, ceea ce înseamnă că pot oferi o valoare mai bună per total.

Lira turcească este, de asemenea, deosebit de slabă în acest moment, ceea ce înseamnă că banii turiștilor vor ajunge mai departe în țară. Cu toate acestea, în ciuda utilizării monedei euro, Grecia a avut performanțe bune în clasament, Creta, Kos și Rodos ocupând locurile 7, 8 și, respectiv, 9.

Datele Poștei au dezvăluit că cea mai mare insulă a Greciei, Creta, a înregistrat o scădere deosebit de accentuată a prețurilor, costurile scăzând cu aproape 8% față de anul precedent.

Evident, atât Grecia, cât și Turcia sunt țări mari cu nenumărate destinații de vacanță, așa că prețurile pot varia semnificativ în funcție de locul în care merg turiștii.

„Grecia este cu adevărat una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță de vară din Europa în acest moment”, spune Katarzyna Hauton, manager de brand de grup la eSky.com.

„O săptămână în Creta, inclusiv zboruri, hotel și mese cu demipensiune, începe de la aproximativ 388 de euro de persoană, ceea ce este greu de egalat pentru o vacanță mediteraneană”, spune Hauton.

În Turcia, pachetele de vacanță all-inclusive sunt adesea mai avantajoase. eSky a constatat că excursiile către Costa Dorada, Cipru și Sunny Beach din Spania pot fi asigurate mai puțin costisitor decât opțiuni similare în Turcia, dar țara eurasiatică rămâne în continuare accesibilă ca preț.

„Încep de la aproximativ 524 de euro de persoană, ceea ce plasează Turcia deasupra altor destinații de vară populare”, spune Hauton.

Moneda sa slabă și costurile de operare relativ scăzute înseamnă că Turcia este capabilă să ofere prețuri considerabil mai mici decât Grecia pe o bază comparabilă, în special pentru hoteluri, restaurante și excursii. Acest lucru se întâmplă în ciuda creșterii rapide a inflației interne în ultimii ani, ceea ce înseamnă că nu mai este chiar destinația ultra-economică de acum câțiva ani.

În Grecia, insule precum Mykonos și Santorini rămân notorii pentru prețurile ridicate, iar pachetele turistice de acolo au crescut pe măsură ce cererea continuă să crească.

Cu toate acestea, țara poate oferi în continuare prețuri bune în afara celor mai scumpe destinații, insule precum Kefalonia, Rodos și Lefkada oferind adesea alternative mai accesibile.

Pentru călătorii care caută soare fără a cheltui un buget excesiv, răspunsul nu mai este la fel de simplu ca odinioară.

Turcia câștigă în continuare la capitolul all-inclusive și cheltuieli zilnice în multe stațiuni, dar Grecia dovedește din ce în ce mai mult că nu trebuie să însemne prețuri de lux, în special dincolo de cele mai faimoase insule ale sale.

În cele din urmă, ambele destinații pot oferi în continuare o escapadă mediteraneană la preț redus în 2026. Secretul este să eviți locurile de top.

