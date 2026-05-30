La un food truck din Olanda oamenii nu plătesc cu bani, ci cu mucuri de țigară strânse de pe jos. Inițiativă unică împotriva poluării

Publicat la 10:00 30 Mai 2026

Folosirea mucurilor de țigară pentru a cumpăra clătite olandeze cu unt este oferta pe care o oferă un food truck la festivalurile din Olanda, ca modalitate de a-i face pe oameni să se gândească la deșeuri. Mucurile de țigară sunt cea mai comună formă de deșeu plastic din lume, cu peste 4,5 tone de mucuri produse în fiecare an. În Olanda, cifra estimată este de ordinul sutelor de milioane. Pentru a rezolva problema, o companie le acceptă ca plată pentru o farfurie de poffertjes: clătite olandeze mici, de obicei mâncate cu unt și zahăr, scrie The Guardian.

La festivalul Het Vrije Westen din Westerpark din Amsterdam luna aceasta, camionul WasteBar a fost împodobit cu sloganuri atrăgătoare precum „nu risipi deșeurile”. Un semn alăturat scria: „Betaal hier met zwerfafval” (plătiți aici cu gunoi).

La WasteBar, mucurile de țigară au valoarea unui dolar. Poffertje-urile pot fi cumpărate cu 20 de mucuri, băuturile costă 10, iar fructele și dulciurile costă 15. Acceptă chiar și plastic: 15 bucăți pentru o poffertje.

Mucurile de țigară conțin plastic, metale grele și alte substanțe toxice și pot fi incredibil de dificil de eliminat din mediu. Municipalitățile olandeze alocă anual 36 de milioane de euro pentru curățarea lor.

Problema a devenit atât de răspândită încât, în prima sâmbătă din iulie, mii de oameni participă la „Ziua Fără Mucuri”, un eveniment anual care a început în Olanda, dar s-a extins la nivel internațional. Între timp, WasteBar este prezent tot anul la festivaluri, evenimente pentru copii și întâlniri de afaceri pentru a ajuta la reducerea deșeurilor.

Conceptul creativ a apărut în Goa, India, ca parte a unei campanii din 2019 a antreprenoarei olandeze Noreen van Holstein, care a vizat combaterea deșeurilor de pe plaje.

După ce a petrecut 17 ani în Goa, s-a mutat înapoi în Olanda în 2020 și și-a dat seama că ar putea beneficia de o inițiativă similară. A integrat barul într-o fundație pe care o conduce împreună cu colega antreprenoare Lalita van Lamsweerde și a lansat food truck-ul WasteBar în 2022.

„Nu eram sigur dacă oamenii ar fi reticenți să adune lucruri de pe jos. Dar, încă de la început, a fost pur și simplu pozitiv”, a spus Van Holstein.

Finanțat printr-o combinație de granturi și fonduri municipale, WasteBar a deservit peste 50 de evenimente, colectând peste 500.000 de mucuri de țigară, dintre care unele au fost folosite într-o expoziție de artă anul trecut.

Altele așteaptă să fie eliminate corespunzător.

„În acest moment am aproximativ 100.000 în grădina mea, într-un container”, a spus Van Holstein râzând.

Anul acesta speră să găsească un partener care să o ajute cu reciclarea. Reducerea unei surse atât de răspândite de deșeuri este un obiectiv ambițios, dar Van Holstein este optimistă.

„Cred cu adevărat că aruncarea de deșeuri poate fi abordată”, a spus ea, indicând Singapore și țările nordice ca locuri care au reușit să își mențină orașele curate.

Ea a văzut, de asemenea, cum Olanda a făcut progrese în reducerea unei alte forme de gunoi: excrementele de câine. Dar recunoaște că singurul ei camion nu poate face asta singur.

„Chiar dacă am fi la 500 de evenimente pe an, nu am rezolva problema”, a spus ea.

Prin intermediul WasteBar, ea speră să provoace o „schimbare de mentalitate” în ceea ce privește gunoaiele și să inspire o atitudine anti-aruncarea gunoaielor în rândul copiilor.

„Vrem să-i facem pe oameni să acționeze și sperăm că, prin strângerea gunoaielor, nu vor mai arunca gunoaie, pentru că noi credem că, odată văzute, nu pot rămâne nevăzute”, spune Van Holstein.

Potrivit lui Reint Jan Renes, specialist în științe comportamentale la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam, care nu este implicat în această inițiativă, WasteBar folosește mai multe mecanisme cunoscute ca fiind eficiente în reducerea aruncării deșeurilor și în creșterea comportamentului ecologic. Punctul său forte, a spus el, constă în dinamica și normele sociale aflate în joc.

„Transformă ceva abstract, precum aruncarea gunoaielor, într-o activitate socială vizibilă, colectivă. Oamenii îi văd pe alții participând, vorbind despre deșeuri, strângând împreună mucuri de țigară și contribuind la ceva tangibil.

Dacă suficienți oameni încep să asocieze curățarea gunoiului cu mândria civică, creativitatea sau participarea la comunitate, mai degrabă decât cu pedeapsa sau obligația, inițiativa ar putea contribui la inițierea unei schimbări culturale mai ample”, a spus el.

Van Holstein vede WasteBar și ca pe o modalitate creativă de a promova omdenken: un cuvânt olandez care se traduce cel mai bine prin „regândire”.

„Oamenii sunt întotdeauna obișnuiți să plătească cu bani, dar în momentul în care plătesc cu altceva, acest lucru declanșează ceva în creierul cuiva. Prin acordarea de valoare unui lucru inutil, cum ar fi gunoiul, oamenii privesc lucrurile diferit”, a spus ea.

La festivalul din Westerpark, copiii care inspectau mucurile de țigară făceau exact asta. Și până la sfârșitul zilei, adunaseră 6.000 de mucuri de țigară, echivalentul a câteva sute de porții de clătite.