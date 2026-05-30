S-a redeschis circulaţia pe Transalpina. Restricțiile anunțate de Poliția Română până la 1 iulie

<1 minut de citit Publicat la 09:59 30 Mai 2026 Modificat la 09:59 30 Mai 2026

Până la data de 1 iulie 2026, traficul rutier va fi permis pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone. FOTO: Agerpres

Circulația rutieră s-a redeschis sâmbătă, de la ora 09:00, pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Sibiu). Până la 1 iulie, traficul va fi permis doar în intervalul 09:00–20:00 și numai pentru autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că a fost reluată circulația pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 – 79+800 metri, între localitățile Rânca și Curpăt.



Până la data de 1 iulie 2026, traficul rutier va fi permis pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone doar în intervalul orar 09.00-20.00, iar în perioada 1 iulie - 31 august se va putea circula între orele 07.00 - 21.00.

"Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte semnalizarea rutieră instituită şi restricţiile de circulaţie existente pe acest sector de drum montan. În funcţie de condiţiile meteorologice, circulaţia rutieră poate fi restricţionată temporar sau închisă pentru siguranţa participanţilor la trafic", au transmis poliţiştii.