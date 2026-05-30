Insula din Grecia care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament

1 minut de citit Publicat la 09:00 30 Mai 2026 Modificat la 09:34 30 Mai 2026

O mare parte din Makri este clasificată drept „pădure privată”. Foto: Getty Images

Insula Makri din Grecia, aflată în complexul Echinades din Marea Ionică, era prezentată în urmă cu câțiva ani drept o adevărată „bijuterie” pentru investitorii internaționali. Agențiile imobiliare de lux o promovau la un preț impresionant de 8 milioane de euro, susținând că locul este ideal pentru dezvoltarea unui resort de cinci stele și a unor vile exclusiviste, scrie greekreporter.com.

Astăzi însă, situația s-a schimbat radical. Insula urmează să fie scoasă la licitație cu un preț de pornire de doar 247.000 de euro — aproximativ cât costul unui apartament mic în Atena.

Prăbușirea spectaculoasă a valorii nu are legătură doar cu lipsa cumpărătorilor, ci mai ales cu restricțiile stricte impuse de legislația de mediu din Grecia. Dacă evaluările inițiale presupuneau că terenul poate fi dezvoltat turistic, noile analize au arătat că insula se confruntă cu obstacole majore.

Construcția hotelurilor sau a complexelor turistice este interzisă

O mare parte din Makri este clasificată drept „pădure privată” și face parte dintr-o zonă protejată Natura. Din acest motiv, construcțiile de amploare, inclusiv hotelurile sau complexele turistice, sunt practic interzise. Conform legislației actuale, terenul poate fi folosit doar pentru activități agricole ușoare sau pentru agrement limitat.

Astfel, ceea ce părea odinioară o investiție de lux s-a transformat într-o insulă spectaculoasă, dar pe care aproape că nu se poate construi nimic.

Cu toate problemele juridice, Makri are o istorie fascinantă. Face parte din același grup de insule ca Oxia, cumpărată în trecut de fostul emir al Qatarului. În mitologia greacă, insulele Echinades erau considerate nimfe transformate în stânci de un zeu al râurilor. Tot în apropierea lor s-ar fi desfășurat celebra Bătălie de la Lepanto din 1571.

Licitația este programată pe 13 noiembrie 2026

După mai multe încercări eșuate de vânzare, inclusiv o licitație organizată la 1,5 milioane de euro, autoritățile au redus drastic prețul în speranța că vor găsi un cumpărător la licitația programată pentru 13 noiembrie 2026.

Insula are o suprafață mai mică de un kilometru pătrat, iar cel mai înalt punct atinge 126 de metri. Pe Makri se mai păstrează ruinele a trei construcții: o mică capelă, o cisternă și o casă modestă.