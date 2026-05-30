Finlanda oferă în septembrie excursii gratuite de patru zile celor care vor să guste mâncarea locală. Cum se aplică și până când

4 minute de citit Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:19 30 Mai 2026

Finlanda oferă excursii gratuite de patru zile, cu toate cheltuielile incluse, pentru turiști selectați, care vor participa la cine oficiale de degustare în Laponia și în arhipelag. Programul este prezentat ca o invitație din partea celei mai fericite națiuni din lume de a descoperi Finlanda prin natură, mâncare, tradiții și întâlniri cu localnicii.

Finlanda lansează în această toamnă primele „Meniuri Oficiale de Degustare” naționale din lume, o serie de experiențe culinare prin care participanții vor descoperi gastronomia mai multor regiuni ale țării.

Opt participanți vor fi selectați pentru fiecare dintre cele două experiențe anunțate: una în Laponia, la Rovaniemi, și alta în zona Coastei și Arhipelagului, la Turku și în insulele din jur. Cei aleși vor primi o excursie de 4 zile, cu toate cheltuielile incluse, în regiunea pentru care au aplicat.

Participanții selectați vor avea parte de un program complet organizat, de la sosire până la plecare. Itinerarul include activități în natură, vizite locale, întâlniri cu oameni din regiune, momente tradiționale de saună și mese pregătite în jurul ingredientelor specifice zonei. Fiecare experiență se încheie cu o cină oficială de degustare, concepută ca o întâlnire multisenzorială între gastronomie, peisaj, povești locale și atmosfera locului.

Experiența din Laponia

În Laponia, programul are loc la Rovaniemi, oraș situat pe Cercul Arctic și cunoscut drept capitala Laponiei finlandeze, dar și ca orașul oficial al lui Moș Crăciun.

Experiența este organizată pentru opt participanți selectați și se desfășoară în sezonul de toamnă, când nordul Finlandei este acoperit de culorile spectaculoase ale fenomenului numit „ruska”. Pădurile capătă nuanțe de chihlimbar și ruginiu, aerul miroase a pământ și pin, iar potecile sunt pline de fructe de pădure și ciuperci sălbatice.

Programul include activități în natură, vizite în Rovaniemi și împrejurimi, momente de saună și întâlniri cu localnicii. Organizatorii spun că fiecare parte a experienței este gândită pentru a-i apropia pe participanți de peisajele, oamenii și ritmul Nordului.

Cina oficială de degustare din Laponia va fi pregătită de bucătarul Joel Manninen. Meniul este inspirat de ingredientele nordice pure, de recoltele de sezon și de aromele specifice vieții arctice.

În meniu vor fi fructe de pădure, ciuperci sălbatice și alte produse locale, specifice toamnei din nordul Finlandei. Organizatorii descriu cina ca pe o experiență care îmbină mâncarea, natura, atmosfera și poveștile locului în jurul unei mese comune. În nopțile senine de toamnă, participanții ar putea vedea și Aurora Boreală.

Experiența din Turku și arhipelag

A doua experiență are loc în Turku, cel mai vechi oraș din Finlanda, și în insulele și apele din jur. Orașul se află pe malul Mării Baltice și este cunoscut pentru farmecul său istoric, dar și pentru scena urbană bogată în artă și cultură. Turku se află la marginea celui mai mare arhipelag din lume, format din peste 40.000 de insule. Multe dintre acestea sunt nelocuite, dar zona oferă numeroase locuri de explorat.

Participanții selectați vor călători între oraș și insulele din apropiere, vor lua parte la activități în natură, vizite pe insule, tururi locale, momente de saună și întâlniri influențate de viața de lângă Marea Baltică.

Experiența din Turku se încheie cu cina oficială de degustare a Finlandei pe Coastă și Arhipelag. Meniul va fi creat de bucătarul Erik Mansikka, distins cu stele Michelin și desemnat Bucătarul Anului în Finlanda în 2013.

Preparatele vor fi inspirate de ingrediente de sezon, pește proaspăt și aromele coastei finlandeze. Printre ingredientele specifice arhipelagului se numără bibanul, știuca și heringul baltic.

Cum se fac înscrierile

Înscrierile sunt deschise pentru ambele experiențe: Laponia și Coastă și Arhipelag.

Procedura de aplicare include o provocare video pe rețelele sociale, pe Instagram sau TikTok. După finalizarea acesteia, candidații trebuie să completeze formularul de înscriere pentru regiunea aleasă.

Candidații sunt încurajați să fie creativi, să arate cine sunt cu adevărat și să răspundă la întrebarea: „De ce vrei să înveți finlandeză?”.

Aplicațiile vor fi evaluate în funcție de exprimarea personală, originalitate și autenticitate.

Calendarul selecției

Perioada de înscriere a început pe 18 mai 2026.

În lunile mai și iunie, candidații sunt îndemnați să urmărească paginile Visit Finland de pe Instagram și TikTok pentru inspirație și informații despre provocarea de pe rețelele sociale.

Înscrierile se încheie pe 9 iunie 2026, la ora 11:59, ora Finlandei. Aplicațiile trimise după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Participanții selectați vor fi anunțați public pe 29 iunie 2026, pe canalele de Instagram și TikTok ale Visit Finland.

Excursiile vor avea loc în septembrie 2026. Călătoria în Laponia este programată între 7 și 11 septembrie, cu posibilitatea unor zile suplimentare de deplasare la începutul sau la finalul programului, în funcție de orarele de transport.