Italia restaurează testiculele norocoase ale taurului de pe celebrul mozaic din Milano, uzate de turiști

2 minute de citit Publicat la 11:03 29 Mai 2026 Modificat la 11:03 29 Mai 2026

Turiștii au lăsat un mic crater în „locul norocos” al taurului din Galleria Vittorio Emanuele II din Milano. Sursa foto: Profimedia Images

Un faimos mozaic cu un taur, aflat într-una dintre marile galerii comerciale ale Italiei, se află în proces de restaurare după ce a fost deteriorat de turiștii care respectă o veche tradiție legată de părțile sale intime, potrivit BBC.

Potrivit legendei, turiștii din Milano care își rotesc călcâiele pe testiculele taurului și se învârt pe loc de trei ori au noroc garantat și sunt sortiți să revină în oraș.

Vizitatorii care se rotesc în sensul acelor de ceasornic pentru noroc au lăsat un mic crater în „locul norocos” al taurului.

„Mii de oameni în fiecare zi au practicat celebrul gest de rotire pe călcâi”, au declarat consilierii locali. „Plăcile roz care formează testiculele sale se uzează.”

Unde poate fi vizitat mozaicul cu taurul

Mozaicul bej și albastru reprezentând un taur cabrat, înconjurat de o stemă, se află în istorica galerie Galleria Vittorio Emanuele II din secolul al XIX-lea, din Milano. Acesta reprezintă orașul Torino, care a fost prima capitală a Italiei.

Lucrările de restaurare au început în această săptămână, fiind amenajat un mic șantier în jurul mozaicului, iar un restaurator lucrează pentru a readuce opera de artă la gloria sa de odinioară, a anunțat consiliul local din Milano într-un comunicat.

Artizanul Gianluca Galli a fost văzut îngenuncheat în fața mozaicului, lucrând la tăierea manuală a unor noi bucăți de piatră, în timp ce curioșii se adunau în jurul lui.

Despre ritualul rotirii, popular printre locuitorii din Milano în secolul al XIX-lea, Galli a declarat pentru agenția AFP „Probabil este un gest fermecător, dar și destul de dăunător pentru o operă de artă.”

Consilierii locali Emmanuel Conte și Marco Granelli au spus că ultima restaurare a mozaicului cu taur a avut loc în 2017.

„Galleria este un patrimoniu viu, care se poate uza tocmai pentru că este iubit și folosit: avem grijă de el pentru ca acest lucru să continue”, au adăugat ei.