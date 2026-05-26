Cum s-au modificat prețurile din Grecia și Turcia și unde sunt mai convenabile vacanțele acum

Publicat la 23:30 26 Mai 2026 Modificat la 23:46 26 Mai 2026

Turismul dintre Grecia și Turcia s-a triplat, însă doar într-o singură direcție, pentru că acum grecii evită prețurile ridicate din Turcia, în timp ce vizitatorii turci merg în număr mare în Grecia.

Relațiile economice dintre greci și turci s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, potrivit Euronews.

Cei doi vecini și-au văzut mulți ani la rând liderii politici oscilând între confruntare și ceea ce diplomații numesc „ape liniștite”, o expresie folosită pentru a descrie perioada actuală.

Volumul total al comerțului și turismului s-a dublat în ultimii cinci ani, însă beneficiile au fost distribuite inegal între cele două părți comparativ cu ceea ce se observa anterior.

„Până acum aproximativ 10 ani, oamenii veneau din Grecia în Turcia pentru cumpărături, în principal în Istanbul, Edirne și Keșan. Acum însă vedem mult mai mulți vizitatori din Turcia mergând în Grecia, întrucât orice vor să cumpere este mai ieftin acolo”, a declarat Maria Dimou, care locuiește în Istanbul.

„În Turcia, lucrurile strict necesare pentru traiul de zi cu zi, pentru a te descurca, sunt ieftine”, a continuat Dimou.

Dar atunci când oamenii vor să cumpere ceva mai scump, „prețurile explodează, așa că merg în Grecia, în principal la Alexandroupolis, dar unii ajung până la Kavala, fie pentru vacanțe, fie pentru cumpărături și mai ales pentru alimente, băuturi și mezeluri, care sunt foarte scumpe aici, în Turcia”, a adăugat ea.

Numărul turcilor care vizitează Grecia s-a triplat în patru ani

În timp ce numărul grecilor care vizitează anual Turcia rămâne relativ stabil, puțin peste 500.000, numărul turcilor care vin în Grecia s-a triplat în ultimii patru ani, pornind de la un nivel similar, depășind 1,5 milioane anul trecut, potrivit estimărilor autorităților relevante bazate pe mai multe surse, deși cifrele oficiale ELSTAT sunt ușor mai mici.

„Luna trecută am fost în vacanță în Grecia. Am condus până la Kavala și Salonic și, sincer, mi-a plăcut foarte mult Grecia. Mâncarea a fost delicioasă, porțiile generoase și totul era ieftin”, a declarat pentru Euronews Doruk, un inginer IT care locuiește în Ankara.

Oamenii din Turcia par să reacționeze la prețurile mai rezonabile din Grecia și spun că ar dori să revină curând.

„Foarte mulți turci fie merg în excursii de o zi în regiunea Edirne și de acolo trec în Orestiada, fie își continuă călătoria în Grecia ca turiști, întrucât costul turismului în Grecia este mult mai mic decât în Turcia și, ca rezultat, din Ayvalık și alte zone trec acum cu miile, mai ales vara, spre insulele grecești”, a declarat Symeon Soltaridis, rezident în Istanbul și președinte al Comunității Grecești din Balino.

Consulatul Greciei din Istanbul emite 1.300 de vize pe zi

Grecia a devenit o destinație foarte atractivă pentru cetățenii turci. Potrivit unor surse diplomatice, numai consulatul Greciei din Istanbul emite aproximativ 1.300 de vize pe zi, majoritatea cu intrări multiple, obținute în principal de turci care planifică vizite repetate pentru vacanțe, deși și călătoriile pentru cumpărături sunt frecvente.

Această cifră nu îi include pe cei aproximativ 25.000 de turci care au obținut sau sunt în proces de obținere a permiselor de rezidență prin schemele de tip „golden visa” sau datorită faptului că lucrează în Grecia.

De asemenea, nu sunt incluși numeroșii locuitori din Izmir și de pe coasta Asiei Mici care fac vizite scurte, de până la șapte zile, pe până la 12 insule din nord-estul Mării Egee și din Dodecanez, în baza unui sistem rapid de acordare a vizei direct la sosire.

„Visa Express” în estul Mării Egee

Cunoscut sub numele de „Visa Express” și prezentat ca parte a unei diplomații mai ample „de la om la om”, programul a fost aprobat de Comisia Europeană și lansat la inițiativa guvernului lui Kyriakos Mitsotakis după întâlnirea acestuia cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan în cadrul unei sesiuni a Consiliului de Cooperare la Nivel Înalt Grecia–Turcia.

Programul acoperă 12 insule: Kalymnos, Kastellorizo, Kos, Lesbos, Leros, Limnos, Rhodos, Samos, Symi, Chios, Patmos și Samothrace. Vizele sunt emise la punctele de intrare din porturi, sunt valabile șapte zile și permit accesul doar pe insula pentru care au fost acordate, fără posibilitatea de a vizita alte insule. Ca urmare, insulele au cunoscut o creștere puternică a turismului.

Kos a fost cea mai populară destinație anul trecut, în mare parte datorită apropierii de Bodrum, urmată de Rhodos și Chios, aceasta din urmă atrăgând în principal vizitatori cu venituri mai mari.

Lesbos și Samos au completat topul primelor cinci destinații. August a fost luna de vârf în 2025, cu aproape 281.000 de sosiri, urmată de iulie cu 233.000 și septembrie cu aproximativ 188.000.

„Grecii nu mai pot face față prețurilor din Istanbul”

În Turcia există însă plângeri că grecii care vizitează Istanbulul nu mai fac cumpărături ca înainte.

„În trecut aveam mai mulți clienți greci, pe când acum le este mai greu chiar și să vină în Turcia, darămite să facă cumpărături aici, iar motivul este situația lor financiară comparativ cu trecutul”, a declarat pentru Euronews Kantar Pehlivanoglu, proprietarul unei tarabe stradale care vinde bijuterii și accesorii vestimentare în Istanbul.

Soltaridis, rezidentul din Istanbul, a subliniat și el că prețurile devin prea mari pentru vizitatorii greci.

„A existat o perioadă în care veneau și cumpărau tot felul de lucruri. Acum vin, se uită în jur, vizitează orașul, ne vizitează pe noi, grecii rum, dar nu pot cumpăra pentru că lucrurile au devenit scumpe”, a explicat el.

Potrivit cifrelor oficiale, fiecare grec care a vizitat Turcia anul trecut a cheltuit în medie 340 de euro per călătorie, o sumă care a crescut cu aproximativ 50 de euro pe an în ultimii trei ani.

În practică însă, această creștere cumpără mai puțin decât înainte. Creșterea accentuată a costului vieții în Turcia înseamnă că vizitatorii greci primesc mai puțin pentru banii lor.

Vizitatorii turci în Grecia au cheltuit între timp puțin peste 300 de euro per călătorie, mai exact 303 euro, potrivit celor mai recente date ale Băncii Greciei.

„Este mult mai ieftin să mergi în Grecia, să mănânci într-o tavernă de acolo, să bei ouzo sau alte băuturi, să rămâi peste noapte și să te întorci decât să mergi într-o tavernă similară aici, în Istanbul”, a explicat Dimou.

„Calitatea mâncării din Grecia s-a îmbunătățit foarte mult și, pentru turci, prețurile sunt considerate accesibile, în timp ce aici, în Turcia, au explodat”.

Schimbare majoră în balanța comercială Grecia–Turcia

În același timp, potrivit Autorității Elene de Statistică (ELSTAT), ultimii ani au adus o schimbare semnificativă în balanța comercială dintre cele două țări.

De exemplu, importurile din Turcia în Grecia au ajuns la 1,34 miliarde de euro în 2020, au depășit 2 miliarde în anul următor și 3 miliarde în 2024, iar pentru anul trecut sunt estimate acum la 3,34 miliarde de euro.

În schimb, exporturile Greciei către Turcia pentru 2025 sunt estimate la doar 1,37 miliarde de euro, o cifră aflată în scădere în ultimii trei ani, după ce atinseseră 3 miliarde de euro în 2022, ultimul an în care Grecia a exportat mai mult în Turcia decât a importat.