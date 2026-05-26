Ciucu anunţă că şi PNL Sector 6 a votat pentru ca liberalii să nu mai intre într-o coaliţie cu PSD. "Să nu ne fie frică de Opoziţie"

Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că PNL Sector 6 a votat pentru menținerea deciziei Biroului Politic Național al PNL de a nu mai participa în nicio coaliție guvernamentală cu PSD. "Este și mesajul lui Ilie Bolojan: să nu ne fie frică de drumul greu, să nu ne fie frică de opoziție, este drumul corect", a adăugat Ciucu. Edilul a relatat şi un episod în care Paul Moldovan, președintele PNL S6, "mare cinefil, referindu-se la istoria recentă a partidului nostru, l-a parfrazat pe colonelul Frank Slade, din filmul Scent of a Woman".

"PNL Sector 6 a votat pentru menținerea deciziei Biroului Politic Național al PNL de a nu mai participa în nicio coaliție guvernamentală cu PSD. "Tehnocrații" propuși de PSD vor fi tratați ca atare.

Paul Moldovan, președintele PNL S6, mare cinefil, referindu-se la istoria recentă a partidului nostru, l-a parfrazat pe colonelul Frank Slade, din filmul "Scent of a Woman":

- "Am știut întotdeauna care este drumul corect. De fiecare dată, fără excepție. Dar nu l-am urmat. Știi de ce? Pentru că era prea greu, prea lung sau cerea mai mult de la versiunea mea de atunci. Însă partea frumoasă a răscrucilor este că ele sunt mereu acolo. Drumul corect nu expiră și niciodată nu este prea târziu să faci primul pas. Ce te oprește de data aceasta?”

Este și mesajul lui Ilie Bolojan: să nu ne fie frică de drumul greu, să nu ne fie frică de opoziție, este drumul corect", a notat Ciucu.