Cristela Georgescu a plătit 32.500 de lei din amenda de 200.000 pe care soțul ei a primit-o de la AEP pentru campania cu „zero lei”

3 minute de citit Publicat la 20:48 26 Mai 2026 Modificat la 20:51 26 Mai 2026

Cristela Georgescu este autoarea mai multor programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator holistic. Foto: Agerpres

Călin Georgescu a achitat peste 30.000 de lei din amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), însă plata nu a fost înregistrată pe numele său. Fostul candidat la prezidențiale nu are venituri declarate de doi ani. Potrivit documentelor obținute de Antena 3 CNN, plata a fost făcută de soția sa, Cristela Georgescu. Totuși, în ultima declarație de avere publicată de Georgescu, firma soției sale avea venituri lunare de circa 2.000 de lei.

Plata a fost înregistrată la data de 08.04.2025 și a fost făcută de Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale. Din totalul de 200.000 de lei, aceasta a plătit 32.500 de lei.

Ce amenzi a primit Călin Georgescu

Potrivit documentului difuzat în cadrul emisiunii „Decisiv”, Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale de 591,86 de lei pentru campania sa pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Însă, AEP a descoperit mai multe nereguli privind finanțarea campaniei sale și l-a amendat pentru încălcarea a 8 articole din legea finanțării campaniei electorale. Astfel, el a fost amendat cu:

50.000 de lei pentru cheltuieli care au fost achitate din alte surse de finanțare decât cele prevăzute de lege;

25.000 de lei pentru utlizarea de materiale de propagandă electorală a căror sursă de finanțare este necunoscută;

25.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 30 de zile pentru transmiterea declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă online, producția perioada și spațul de difuzare al acestora;

50.000 de lei pentru neconcordanțe între sumele înscrise în raportul de detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale precum și declarația privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei depuse de mandatarul financiar la AEP cu cele din documentele justificative;

50.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 15 zile de transmitere a clarificărilor și informațiilor solicitate;

Din ce trăiește familia Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale duce în continuare un stil de viață care ridică semne de întrebare pentru o persoană care nu a mai declarat venituri de doi ani.

Georgescu se deplasează cu mașină cu șofer și este însoțit de bodyguarzi la aparițiile publice. De asemenea, familia locuiește într-o vilă din apropierea Bucureștiului, despre care acesta a spus că a fost cumpărată „în timpul campaniei electorale”.

În ultima sa declarație de avere, din 2024, Călin Georgescu a scris că deține un teren intravilan de peste 3.000 de metri pătrați în Brașov și o mașină Toyota Yarris din 2022.

El a mai declarat atunci două depozite la OTP Bank, în euro, deschise în 2021: unul cu un sold de 100.000 de euro și cel de-al doilea cu un sold de 164.000 de euro, la acea vreme.

La categoria venituri din salarii, fostul candidat la prezidențiale a declarat că obține venituri în valoare de 72.000 de lei/an de la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe, cu titlul de salariu. Călin Georgescu nu mai este angajat la această universitate în prezent.

Tot în această declarație, Georgescu a declarat că soția lui are o firmă din care obține un salariu de 25.458 lei, aproximativ 2.100 de lei lunar.

Cristela Georgescu este autoarea mai multor programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator holistic, conform informațiilor de pe site-ul ei.

Nu este clar dacă Cristela Georgescu mai deține această firmă și dacă obține venituri suficiente pentru a întreține întreaga familie.

Georgescu a mai declarat și alocațiile încasate pentru copiii lui, o sumă de 7.000 de lei pe an.

Întrebat din ce trăiește, Călin Georgescu a evitat să dea un răspuns concret.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus el la Realitatea TV.