Tensiuni între Pentagon şi SpaceX, după ce compania a scumpit accesul la Starlink. Dronele kamikaze, ghidate prin reţeaua lui Musk

6 minute de citit Publicat la 19:34 26 Mai 2026 Modificat la 19:34 26 Mai 2026

Pe măsură ce dronele kamikaze americane ghidate de rețeaua Starlink a lui Elon Musk au început să obțină progrese vizibile în războiul cu Iran, înalți oficiali ai companiei SpaceX au ajuns la o concluzie: Pentagonul ar trebui să plătească mai mult pentru accesul la rețeaua sa Wi-Fi prin satelit, notează Reuters.

La câteva săptămâni după ce Statele Unite au lansat campania de bombardamente, directorii SpaceX s-au întâlnit cu oficiali ai Pentagonului și au susținut că armata plătea aproximativ 5.000 de dolari pentru conexiune per terminal, în timp ce folosea efectiv un nivel superior de servicii în valoare de aproape 25.000 de dolari, potrivit a două surse familiarizate cu situația și documentelor Pentagonului consultate de Reuters şi preluate de CNBC.

Discuţia privind utilizarea Starlink pe dronele sinucigașe LUCAS - un model american ieftin comparabil cu Shahed din Iran, care poate survola o zonă țintă înainte de a se plonja pentru a detona la impact - face parte din tensiunile crescânde dintre SpaceX și Pentagon cu privire la prețurile Starlink din ultimele luni, conform interviurilor cu cinci persoane familiarizate cu situația și cu documentele.

Pentagonul, care încearcă să ajute cetățenii iranieni să ocolească întreruperile de comunicații impuse de guvern, a fost, de asemenea, în conflict cu SpaceX cu privire la prețurile unui plan de a oferi populației conexiuni directe către mobil cu Starlink, similare serviciului 5G, au declarat două dintre surse.

Creşte influenţa lui Musk

Disputele actuale subliniază modul în care dependența tot mai mare a Pentagonului de SpaceX îi oferă lui Musk o influență mai mare asupra unui nivel critic al securității naționale a SUA - într-un moment în care SpaceX încearcă să-și sporească veniturile înaintea unei listari la bursă de luna viitoare, care ar putea fi printre cele mai mari din istorie.

Spre deosebire de terminalele Starlink pentru consumatori disponibile în magazine, inclusiv Walmart, SpaceX vinde Pentagonului o versiune specifică militară numită Starshield în baza unui acord din 2023. Terminalele Starshield se pot conecta atât la sateliții comerciali Starlink, cât și la o constelație separată, mai sigură, numită tot Starshield, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

SpaceX a susținut că dronele LUCAS funcționau în condiții care se aliniau mai strâns cu abonamentul său la nivel de aviație, decât cu un serviciu terestru sau de mobilitate cu preț mai mic. Oficialii Pentagonului au susținut că prețul de 25.000 de dolari - o taxă lunară - a fost conceput pentru aeronave, nu pentru drone kamikaze care foloseau conexiunea Starlink pentru câteva minute sau ore, potrivit uneia dintre surse.

Pentagonul, care intensifica atacurile asupra Iranului, a fost în cele din urmă de acord să plătească creșterea de preț propusă de SpaceX, aproape dublând costul fiecărei drone LUCAS. Pentagonul plătea inițial aproximativ 30.000 de dolari pe unitate.

Pentagonul a refuzat să comenteze raportul Reuters că SpaceX și-a majorat prețurile, decizia de a plăti sau planul de a oferi cetățenilor iranieni serviciul celular Starlink. Într-un comunicat, un oficial al Pentagonului a declarat că biroul responsabil pentru achiziționarea terminalelor, Biroul Comercial de Comunicații prin Satelit, lucrează la găsirea altor concurenți.

De ce e Pentagonul dependent de SpaceX

Însă nicio altă companie nu oferă o alternativă comparabilă la Starlink, care a devenit un instrument din ce în ce mai important în războiul modern de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Rețeaua de sateliți oferă acoperire globală, permițând comunicații pe câmpul de luptă și țintire precisă chiar și în zone îndepărtate. Constelația SpaceX, formată din aproximativ 10.000 de sateliți, reprezintă peste 60% din cei aflați pe orbită - depășind constelațiile construite de alte companii, inclusiv OneWeb și Amazon Leo.

Riscurile dependenței de Starlink au fost scoase în evidență pentru prima dată în timpul războiului din Ucraina, când Musk a ordonat oprirea serviciului Starlink în anumite părți ale țării în 2022, pe măsură ce forțele ucrainene avansau spre pozițiile rusești, perturbând o contraofensivă cheie, a relatat anterior Reuters.

Mai recent, testele Marinei SUA au fost perturbate vara trecută, când o pană globală a Starlink a întrerupt conexiunea cu ambarcațiunile militare fără pilot, lăsându-le să plutească în ocean.

Spre deosebire de contractorii tradiționali din domeniul apărării, SpaceX are o influență mai mare asupra Pentagonului, deoarece are și o piață comercială mare pentru Starlink, alături de afacerile sale de lansare de rachete și inteligență artificială, a declarat Clayton Swope, cercetător senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank axat pe securitatea națională. SpaceX generează aproximativ 20% din veniturile sale totale de la guvernul SUA, potrivit unui document depus la SEC.

Starlink, crucial pentru misiunile Pentagonului

La începutul războiului din Iran, Starlink era deja o parte esențială a operațiunilor militare americane. În teste și în primele desfășurări, a susținut o gamă largă de sisteme, de la drone de atac aerian, cum ar fi LUCAS, până la nave de suprafață fără pilot utilizate pentru supraveghere maritimă și misiuni de atac. Când SUA și-au lansat campania de bombardament, terminalele Starshield erau utilizate în peste o duzină de sisteme de drone, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

Însă tensiunile dintre Pentagon și SpaceX au apărut rapid după ce SUA au lansat atacul asupra Iranului din 28 februarie. Pe 1 martie, șeful SpaceX, Elon Musk, a răspuns pe X la postarea unui utilizator care prezenta o imagine a dronei LUCAS, care spunea că „pare să aibă un terminal Starlink integrat”.

Utilizarea terminalului pentru sisteme de arme reprezintă o încălcare a termenilor și condițiilor comerciale Starlink. Acest lucru se aplică tuturor utilizatorilor și este închis atunci când este descoperit”, a postat Musk. „Există o rețea separată numită Starshield, care este operată de guvernul SUA.”

Un oficial al Pentagonului, într-o declarație pentru Reuters, a negat orice încălcare a acordului său cu SpaceX.

SpaceX cere Pentagonului mai mulţi bani

În zilele care au urmat, directorii SpaceX s-au întâlnit cu oficiali ai Pentagonului și au susținut că armata plătea sub valoarea serviciului, au declarat două surse familiarizate cu situația.

Deși Pentagonul a fost inițial de acord cu taxa mai mare pentru conexiunile Wi-Fi prin satelit utilizate de dronele de atac, oficiali superiori, inclusiv secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, au rămas neliniștiți de acest acord, a declarat una dintre surse. Oficialii Pentagonului, în timpul unui armistițiu din aprilie, s-au întâlnit pentru a revedea prețurile cu Terrence O'Shaughnessy, un general în retragere cu patru stele al Forțelor Aeriene, care acum conduce afacerea de apărare a SpaceX.

Totuși, Pentagonul are în vedere în prezent o achiziție suplimentară de peste 3.500 de abonamente la terminalele Starshield, inclusiv 100 cu nivelul de aviație mai ridicat, conform documentelor Pentagonului consultate de Reuters. Acordul ar putea genera venituri anuale de sute de milioane de dolari pentru SpaceX, deși Reuters nu a putut stabili dacă a fost finalizat un acord sau ce preț se discută.

Prețurile SpaceX enervează Pentagonul

Starlink s-a dovedit a fi crucial și pentru alte operațiuni. După ce Iranul a reprimat protestele din ianuarie, ucigând mii de oameni, administrația Trump a introdus ilegal peste 6.000 de terminale Starlink pentru a oferi acces la internet cetățenilor, a relatat anterior Wall Street Journal.

Pe măsură ce războiul s-a intensificat, însă, autoritățile iraniene au confiscat terminalele și au implementat dispozitive de bruiaj în orașele mari pentru a perturba conexiunile, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

În decurs de o săptămână de la începerea conflictului, oficialii Pentagonului au început discuții cu SpaceX despre implementarea unui serviciu direct-to-cell care ar putea ocoli aceste întreruperi. Capacitatea, similară unei conexiuni 5G, ar permite utilizatorilor să se conecteze fără terminale la sol.

SpaceX, care a generat venituri de 11,4 miliarde de dolari din Starlink în 2025, a propus să perceapă o taxă de până la 500 de milioane de dolari pentru lansarea capacității, împreună cu o taxă lunară de 100 de milioane de dolari pentru operarea acesteia, potrivit uneia dintre persoane și documentelor Pentagonului - provocând alarmă în rândul oficialilor apărării cu privire la preț.