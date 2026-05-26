Statul impune noi obligaţii pentru patronii români la angajarea muncitorilor străini. Apare şi platforma "WorkinRomania"

Publicat la 20:00 26 Mai 2026 Modificat la 20:00 26 Mai 2026

Senatul a adoptat marţi mai multe modificări la Ordonanţa de urgenţă 32/2026 privind accesul străinilor pe piaţa muncii din România, notează Agerpres.

Actul normativ reglementează, în principal, condiţiile de înregistrare, autorizare, drepturile şi obligaţiile angajatorilor care încadrează în muncă străini pe teritoriul României, procedura de autorizare a agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi suspendarea, retragerea sau anularea autorizaţiei. De asemenea, actul normativ prevede şi condiţiile de funcţionare, supraveghere şi control ale activităţii agenţiilor de plasare a străinilor.

Ordonanţa introduce obligaţia ca angajatorii şi agenţiile de plasare să se înregistreze şi să fie autorizaţi prin platforma electronică "WorkinRomania.gov.ro". Condiţiile pentru autorizare vor diferi în funcţie de tipul solicitantului, ocupaţia şi calificarea lucrătorului străin, dar şi de modalitatea de recrutare şi angajare.

De asemenea, actul normativ prevede introducerea unor noi tipuri de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă: viza D/AM1 pentru lucrători înalt calificaţi şi alte categorii speciale prevăzute de lege, respectiv viza D/AM2 pentru lucrători permanenţi, sezonieri şi transfrontalieri care activează în domenii incluse în lista ocupaţiilor deficitare.

Ordonanţa mai prevede introducerea cererii unice pentru solicitarea vizelor de lungă şedere de angajare în muncă prin platforma "WorkinRomania.gov.ro", concomitent cu eliminarea avizelor de angajare şi a avizelor de detaşare.

Amendamente la OUG în vigoare

Senatorii au adoptat mai multe amendamente la ordonanţa de urgenţă aflată în vigoare.

Astfel, lista ocupaţiilor deficitare se va elabora şi actualiza semestrial sau de câte ori se impune pe baza metodologiei de elaborare şi actualizare, aprobată prin ordin al ministrului Muncii, ca urmare a nevoilor identificate atât la nivel naţional, cât şi judeţean de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu luarea în considerare a informaţiilor furnizate de către Inspecţia Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări şi cu avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. Iniţial erau prevăzute consultări cu partenerii sociali.

"Prin excepţie, angajatorul poate încheia contracte individuale de muncă cu un număr de străini care poate depăşi numărul mediu de salariaţi înregistrat în anul anterior dacă:

a) demonstrează viabilitate financiară prin încărcarea în platforma electronică a dovezii deţinerii unei linii de credit, a scrisorii de bonitate bancară sau a unei disponibilităţi de fonduri neangajate în valoare de minimum 500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României, din ziua depunerii sau emiterii acestora;

b) cel puţin 50% dintre angajaţii cu care are încheiate contracte individuale de muncă cu normă întreagă înregistrate în REGES-ON LINE la momentul depunerii ofertei ferme de locuri de muncă sunt cetăţeni români. Viabilitatea financiară trebuie să fie certă, lichidă, exigibilă şi complet liberă de sarcini comerciale sau gajuri în favoarea unor terţi", prevăd articolele nou introduse.

De asemenea, senatorii au introdus excepţii la obligaţiile Agenţiei de plasare a străinilor de a suporta cheltuielile ocazionate de întoarcerea străinului în ţara de origine, acestea fiind cazurile în care agenţia a prezentat străinului cel puţin două oferte conforme în termen de 90 de zile şi străinul a refuzat ofertele în mod nejustificat, refuzul fiind consemnat în scris şi a notificat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspectoratul General pentru Imigrări, respectiv când contractul individual de muncă al străinului a încetat de drept ca urmare a expirării duratei determinate.

Totodată, în cazul contravenţiilor, amenzile vor fi aplicate pentru fiecare lucrător străin plasat.

Alte amendamente se referă la faptul că avizele de angajare emise în baza cererilor se anulează în condiţiile dispoziţiilor legislaţiei aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.