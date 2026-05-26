Spiegel: Trump va reduce dramatic contribuția militară SUA la NATO în caz de criză. Numărul de bombardiere strategice scade la jumătate

1 minut de citit Publicat la 18:48 26 Mai 2026 Modificat la 19:02 26 Mai 2026

Bombardier strategic american de tip B-52 Stratofortress la realimentare în aer. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Statele Unite intenţionează să îşi reducă semnificativ contribuţiile militare pentru asistenţa aliaţilor europeni din NATO în caz de criză, asigurând mai puţine avioane de luptă, nave militare şi aeronave de realimentare în zbor, informează, marţi, publicația germană Spiegel, preluată de Reuters și Agerpres.

Spiegel scrie că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-a informat despre aceste planuri pe mai mulţi oficiali de rang înalt din statele membre NATO, spre sfârşitul săptămânii trecute, la sediul din Bruxelles al alianţei.

Surse informate despre problemă au declarat că guvernul SUA intenţiona să îşi anunţe de săptămâna trecută aliaţii că va reduce capacităţile americane disponibile pentru NATO; de exemplu, numărul de bombardiere strategice ar urma să scadă la jumătate.

Spiegel îl citează pe emisarul american Alexander Velez-Green, care ar fi afirmat la reuniunea cu uşile închise de la Bruxelles că numărul de avioane de vânătoare americane puse la dispoziţia alianţei va fi redus cu o treime.

Marina militară va avea mai puţine distrugătoare disponibile pentru NATO. Submarinele americane nu vor mai fi implicate deloc.

Europa va trebui să îşi asigure propriile sale drone de recunoaştere, în timp ce Statele Unite vor reduce semnificativ oferta de modele înarmate.

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat că aliaţii s-au bazat excesiv pe SUA în planificarea forţelor NATO, iar dacă Europa şi Canada ar investi mai mult în apărare, responsabilităţile militare ar putea fi reorganizate.

Alianţa Nord-Atlantică resimte tensiuni interne fără precedent, unele ţări europene fiind îngrijorate de perspectiva ca Statele Unite să se retragă complet, menţionează Reuters.

Donald Trump a criticat de mai multe ori statele din Europa care nu alocă suficiente fonduri pentru apărare. El a anunţat chiar că va retrage mii de militari din Germania.

Divergenţele transatlantice au fost accentuate şi de ambiţia liderului de la Casa Albă de a prelua controlul asupra Groenlandei, componentă a regatului Danemarcei.

Cel mai recent motiv de iritare pentru Trump a fost lipsa de sprijin din partea aliaţilor din NATO pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul. În acest context, preşedintele american a afirmat că ia în considerare retragerea ţării sale din NATO şi a pus la îndoială obligaţia guvernului american de a onora tratatul alianţei.