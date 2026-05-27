Apartamente închiriate cu mii de euro pe noapte. Au început să se facă rezervări pentru mai 2027 în Bulgaria chiar din seara Eurovision

Interesul pentru Bulgaria, ca viitoare gazdă a Eurovision 2027, începe deja să se simtă în sectorul turistic, primele rezervări apărând, potrivit informațiilor, la doar câteva minute după ce DARA a câștigat ediția din acest an a concursului cu piesa „Bangaranga”, scrie Novinite.

Reprezentanții industriei turismului și ai sectorului hotelier spun că evenimentul ar putea deveni una dintre cele mai mari atracții internaționale găzduite vreodată de Bulgaria și ar putea avea un impact de durată asupra imaginii țării și asupra numărului de vizitatori.

Într-o intervenție la Nova News, Boris Pavlov, reprezentant al Asociației pentru Proprietăți Turistice și Inovații, a declarat că primul val vizibil de rezervări a apărut aproape imediat după finala Eurovision. Potrivit acestuia, apartamentele în regim hotelier și hotelurile mai mici au reacționat primele, deoarece sistemele lor de rezervări permit menținerea calendarelor deschise cu ani în avans. „Rezervările au început chiar duminică noaptea”, a spus Pavlov, adăugând că unii furnizori mai mici de cazare au început rapid să primească solicitări și rezervări confirmate pentru luna mai 2027.

Pavlov consideră că amploarea evenimentului va fi fără precedent pentru Bulgaria. Deși nu există încă estimări oficiale, el se așteaptă ca „sute de mii” de vizitatori să călătorească în țară în perioada Eurovision. În opinia sa, concursul în sine reprezintă doar o parte a efectului, în timp ce beneficiul mult mai mare vine din atenția internațională de care Bulgaria se bucură în prezent datorită succesului obținut de DARA.

„Valoarea publicitară pentru Bulgaria ca destinație turistică depășește 500 de milioane de euro, potrivit unor studii”, a declarat Pavlov. El a comparat această sumă cu bugetul anual de promovare turistică al Ministerului Turismului, despre care a spus că este de aproximativ 10 milioane de euro. Potrivit acestuia, vizibilitatea adusă de Eurovision ar putea influența pozitiv și sezonul estival următor, în ciuda îngrijorărilor legate de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de alți factori externi care afectează călătoriile.

Pavlov a susținut că Sofia este cea mai realistă opțiune pentru găzduirea Eurovision, datorită aeroportului, capacității hoteliere și infrastructurii pentru evenimente mari. El a spus că discuțiile dintre hotelurile de lux și echipele implicate în organizarea Eurovision au început deja. „Este nevoie de o anumită infrastructură, iar în opinia mea doar capitala o poate asigura în prezent”, a explicat el, exprimându-și încrederea că Primăria Sofia va putea organiza evenimentul cu succes.

În același timp, el a respins informațiile privind apariția online a unor prețuri extreme la cazare. Potrivit lui Pavlov, multe dintre anunțurile care promovează apartamente la câteva mii de euro pe noapte sunt tentative speculative ale unor persoane private care speră să profite de pe urma evenimentului. El a subliniat că viitoarele reglementări ale Uniunii Europene vor înăspri controalele asupra platformelor de închirieri pe termen scurt și vor impune ca fiecare furnizor de cazare să aibă înregistrare oficială înainte ca anunțurile să poată fi publicate online.

„Nu vom ajunge la niveluri absurde de speculă”, a spus Pavlov. El a recunoscut că prețurile vor crește, cel mai probabil, pe fondul cererii ridicate, dar a estimat majorări mai realiste, de două sau trei ori peste tarifele normale ale pieței. Pavlov a apreciat că baza actuală de cazare din Sofia este de aproximativ 30.000 de paturi, în timp ce între 50.000 și 60.000 de vizitatori străini ar putea ajunge în oraș doar în săptămâna Eurovision.

Așteptări similare au fost exprimate și de Georgi Duchev, directorul executiv al Asociației Bulgare a Profesioniștilor în Management Hotelier. Într-o declarație pentru Radioul Național Bulgar, acesta a spus că Bulgaria se bucură în prezent de o expunere internațională neobișnuit de puternică datorită DARA și piesei „Bangaranga”. Potrivit lui, țara ar trebui să folosească acest moment cu atenție și în mod strategic, nu să îl trateze ca pe o simplă efervescență temporară.

Duchev a arătat că hotelurile rămân, deocamdată, prudente, deoarece nici locul exact de desfășurare, nici datele Eurovision 2027 nu au fost confirmate oficial. Fără aceste informații, companiile ezită să finalizeze prețurile și strategiile de rezervare. Totuși, el se așteaptă ca cererea să crească semnificativ după anunțarea detaliilor.

El a mai spus că Bulgaria are suficientă capacitate pentru a absorbi afluxul așteptat de vizitatori. Dacă Eurovision va avea loc la Sofia, stațiunile montane din apropiere, precum Boroveț, ar putea găzdui o parte din public. Dacă evenimentul va fi organizat la Burgas, atunci stațiunile de pe litoralul Mării Negre, inclusiv Sunny Beach, ar putea asigura un număr mare de locuri de cazare și conexiuni de transport.

Duchev se așteaptă ca prețurile din hoteluri și restaurante să crească în timpul evenimentului, descriind acest lucru drept o reacție normală la cererea ridicată. El a adăugat că Eurovision ar putea crea și mii de locuri de muncă temporare, similar cu ceea ce s-a întâmplat atunci când Liverpool a găzduit concursul. „Vor exista creșteri ale prețurilor în hoteluri și restaurante, iar salariile din sector vor crește și ele”, a spus acesta, precizând că activitatea economică suplimentară ar putea aduce beneficii unei game largi de afaceri din turism și servicii.

Potrivit reprezentanților din turism, Bulgaria are acum suficient timp pentru a se pregăti corespunzător pentru Eurovision 2027 și pentru a transforma, potențial, concursul într-o oportunitate pe termen lung de promovare internațională, investiții și creștere viitoare a turismului.