Discuții aprinse în Bulgaria pentru Eurovision 2027. Încă un oraș iubit de români vrea să fie organizator: „Ar fi logic să fie așa”

Publicat la 11:16 20 Mai 2026 Modificat la 11:16 20 Mai 2026

Primarul orașului Varna, Blagomir Kotsev, a declarat că ar fi „logic” ca Eurovision 2027 să fie găzduit de acest oraș. FOTO: Getty Images

Primarul orașului Varna, Blagomir Kotsev, a declarat că ar fi „logic” ca Eurovision 2027 să fie găzduit de acest oraș, având în vedere că DARA, câștigătoarea din acest an, s-a născut acolo, scrie Novinite.

Autoritățile locale încearcă astfel să poziționeze orașul drept unul dintre principalii candidați pentru organizarea concursului din 2027.

Consiliul municipal urmează să voteze, pe 28 mai, o propunere prin care DARA să primească titlul de cetățean de onoare al orașului Varna. Potrivit lui Kotsev, autoritățile pregătesc și un eveniment public în 15 august, de Ziua orașului Varna, când artista ar urma să fie primită oficial în orașul său natal.

Kotsev a confirmat că DARA a transmis deja că va accepta distincția onorifică. Primarul a legat succesul internațional al artistei de o oportunitate mai amplă pentru Varna de a-și crește vizibilitatea pe scena europeană.

El a spus că Varna ar trebui luată în serios ca posibil oraș-gazdă pentru Eurovision, precizând că pregătirile sunt încă într-o fază incipientă și că toate cerințele și standardele tehnice trebuie mai întâi analizate. „Varna este dispusă să găzduiască evenimentul, ca oraș natal al Darei, și vom face tot posibilul pentru a atrage atenția asupra Varnei ca unul dintre principalii candidați pentru următorul Eurovision”, a declarat Kotsev, subliniind însă că este încă prea devreme pentru o decizie finală.

Primarul a mai arătat că Sofia are un avantaj în privința sălilor mari pentru evenimente, în timp ce punctele forte ale Varnei sunt capacitatea de cazare și infrastructura de transport. El a susținut că experiența orașului în organizarea de festivaluri internaționale întărește candidatura Varnei.

Kotsev a adăugat că o reuniune a Consiliului Consultativ pentru Turism va avea loc în curând, pentru a discuta modul în care sectorul privat ar putea fi implicat în pregătiri, în cazul în care Bulgaria va fi aleasă să găzduiască această competiție. El a subliniat că evenimentele de o asemenea amploare ar trebui să aducă beneficii atât mediului de afaceri local, cât și orașului.

Și Burgas a intrat oficial în discuția privind orașul care ar putea găzdui Eurovision 2027, după victoria istorică obținută de Bulgaria la Viena.

Primarul Dimitar Nikolov a anunțat public că orașul de la malul mării își dorește să organizeze concursul, chiar dacă Sofia este considerată de mulți principala favorită. „Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui competiția. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”, a scris Nikolov pe Facebook.

Dezbaterea privind orașul gazdă a început imediat după ce Bulgaria a obținut prima sa victorie la Eurovision. În timpul unei conferințe de presă la Viena, directoarea generală a Televiziunii Naționale Bulgare, Milena Milotinova, a declarat că Sofia se pregătește pentru posibilitatea de a organiza evenimentul anul viitor.

Potrivit regulilor Eurovision, țara câștigătoare primește dreptul de a găzdui concursul, însă decizia finală privind orașul gazdă este luată separat și nu revine automat capitalei.