Scandalul punctajului acordat de juriul moldovean României la Eurovision: Un deputat PAS cere demisia conducerii Teleradio-Moldo

Publicat la 07:47 18 Mai 2026 Modificat la 07:47 18 Mai 2026

Un deputat PAS, din Republica Moldova, cere demisia șefilor companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabilă de constituirea juriului ţării la Eurovision, iar în caz contrar susține că Parlamentul ar trebui să-i demită, relatează NewsMaker.md.

"Nu cred că vreo anchetă sau vreo justificare poate fi credibilă în această situaţie. TRM-ul nu este la primul scandal enorm. Doar demisii în conducerea instituţiei mai poate spăla un pic ruşinea. Dacă nu urmează demisii, poziţia mea este ca Parlamentul să pregătească hotărârea de destituire a conducerii instituţiei din funcţiile ocupate", a scris Dinu Plîngău pe Facebook.

Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026, în care, în cele din urmă, Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul 3. Nota moldovenilor pentru noi a stârnit un val de indignare în mediul online. Iar prezentatoarea televiziunii din Republica Moldova a refuzat, iniţial, să mai intre în direct şi să anunţe punctele.

"L-am sunat pe domnul director de la Teleradio din Moldova și am zis: Domnul Andrei, scuzaţi-mă, dar eu refuz asta să prezint! Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România", a afirmat Margarita Druță. Victoria Cușnir, unul dintre membrii juriului din Moldova, a explicat situaţia pentru newsmaker.md.

Membrii juriului din partea Republicii Moldova au fost Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Calreac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir.

Aceștia au acordat 12 puncte (scorul maxim) Poloniei. Apoi au notat în felul următor: 10 puncte – Israelului, 8 puncte – Greciei, 7 puncte – Bulgariei, 6 puncte – Norvegiei , 5 puncte – Cehiei, 4 puncte – Australiei, 3 puncte – României, 2 puncte – Franței și 1 punct – Italiei.

Totuşi, publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, scor maxim.

Alexandra Căpitănescu a revenit în țară, după ce a reprezentant România la Eurovision Song Contest 2026, care a avut loc la Viena. Artista a obținut locul 3 în Marea Finală cu piesa rock „Choke Me”, marcând o revenire spectaculoasă a României în competiție. Aceasta le-a mulţumit susţinătorilor şi echipei sale pentru sprijinul oferit pe parcursul competiţiei, susținând că „România a demonstrat că poate fi un popor unit”.