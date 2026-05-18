Analiza atacului care a surprins Moscova. Cum au reușit dronele ucrainene să spargă „inelele de apărare aeriană” cu 130 de puncte-cheie

4 minute de citit Publicat la 08:38 18 Mai 2026 Modificat la 08:40 18 Mai 2026

Atacul ucrainean de duminică asupra Moscovei a fost descris ca fiind cel mai reușit asupra acestei zone de la începutul războiului ruso-ucrainean și arată că chiar și un sistem de apărare foarte puternic poate fi depășit dacă atacul este bine pregătit și exploatează vulnerabilitățile existente, scriu experții de la site-ul ucrainean Militarnyi.

Totuși, drone ucrainene mai reușiseră să ajungă în regiunea capitalei ruse și înainte de acest episod, în special la începutul lunii mai 2026. Aceste incidente au avut loc în ciuda faptului că, pe parcursul anului 2025, Rusia și-a consolidat semnificativ apărarea aeriană în jurul Moscovei.

În primăvara anului 2026, Moscova era protejată de două inele dense de sisteme antiaeriene, la care se adăugau mai multe poziții amplasate chiar în oraș. Potrivit estimărilor OSINT, în Moscova și în jurul capitalei ruse existau aproximativ 130 de poziții pentru sisteme de apărare aeriană.

Al doilea inel de apărare ar fi fost construit în 2025, între lunile mai și septembrie. În această perioadă, rușii ar fi ridicat în jurul capitalei aproximativ 43 de turnuri speciale pentru sisteme antiaeriene.

Baza apărării aeriene a Moscovei este formată din aproximativ 100 de sisteme Panțir-S1, la care se adaugă un număr mai mic de sisteme Tor. Acestea sunt folosite în principal pentru interceptarea dronelor și rachetelor de croazieră ucrainene.

În plus, regiunea este apărată și de baterii S-400, concepute pentru interceptarea rachetelor de croazieră și a rachetelor balistice.

Nu toate pozițiile construite pot fi ocupate în același timp de sisteme de apărare aeriană. Totuși, până în aprilie 2026, analiștii OSINT au identificat cel puțin 89 de sisteme Panțir-S1 pe o rază de 50 de kilometri în jurul Moscovei.

Pentru aceste poziții, rușii folosesc două tipuri de structuri: platforme de pământ cu acces din plăci de beton și turnuri metalice pe care sistemele antiaeriene sunt ridicate cu macarale. Aceste structuri sunt folosite pentru amplasarea sistemelor Panțir-S1, destinate combaterii dronelor și rachetelor ucrainene.

Ridicarea sistemelor antiaeriene pe platforme sau turnuri ajută la creșterea distanței de detectare și lovire a țintelor mici, care zboară la altitudini joase. Cu cât sistemul este amplasat mai sus, cu atât are un câmp vizual mai bun.

În afara Moscovei, regiunea capitalei dispune și de alte sisteme de apărare aeriană. Acestea protejează întreprinderi militare, infrastructură importantă și obiective ale armatei ruse. Deși nu formează încă linii continue de apărare, ele creează mai multe „zone periculoase” pentru dronele ucrainene.

Un rol important îl au și Forțele Aerospațiale Ruse și Aviația Armatei, care interceptează o parte dintre drone cu avioane de vânătoare și elicoptere. De asemenea, apărarea aeriană fusese întărită înaintea paradei de la Moscova din 9 mai.

Atacul din 17 mai

În timpul atacului asupra Moscovei, Forțele de Apărare ale Ucrainei au anunțat că au lovit mai multe ținte. Printre acestea s-ar fi aflat uzina Angstrem din Zelenograd, lângă Moscova, importantă pentru industria militară rusă. Ea este implicată în producția de microelectronică, radioelectronică, sisteme optice și robotică pentru nevoile armatei ruse.

De asemenea, ar fi fost lovite stația de alimentare cu petrol Solnechnogorsk, din satul Durikino, aflat la aproximativ 40-45 de kilometri de Moscova, și Rafinăria de petrol din Moscova, situată în districtul Kapotnia al capitalei ruse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat și distrugerea stației de pompare a petrolului Volodarskoye, din satul Konstantinovo, aflat la aproximativ 22 de kilometri de periferia Moscovei. În acest caz, însă, nu există deocamdată imagini publice care să confirme distrugerea obiectivului.

Potrivit Primului Centru Separat pentru Sisteme Fără Pilot al Forțelor Armate ale Ucrainei, în atacul asupra Moscovei au fost folosite „peste” 120 de drone. Reprezentanții unității au susținut că atacul a spulberat mitul capitalei ruse „inexpugnabile”.

Statul Major General al Ucrainei a transmis că pentru lovirea țintelor din regiunea Moscovei au fost folosite drone dezvoltate în Ucraina. Printre acestea s-ar fi aflat dronele cu reacție Fire Point FP-1, dronele RS-1 Bars și drona BARS-SM GLADIATOR, despre care anterior nu se știau multe informații.

Analiza zonelor lovite

Dintre cele trei lovituri confirmate public, doar una, Rafinăria de petrol din Moscova, se află chiar în Capitală. Aceasta este situată în spatele celor două inele de apărare aeriană și la aproximativ 7-8 kilometri de cea mai apropiată poziție cunoscută a unui sistem Panțir.

Uzina Angstrem se află între primul și al doilea inel de apărare aeriană, la puțin peste doi kilometri de cea mai apropiată poziție antiaeriană cunoscută.

Cea mai îndepărtată țintă de Moscova este stația de alimentare cu petrol Solnechnogorsk. Aceasta se află aproape de marginea exterioară a celui de-al doilea inel de apărare, la aproximativ trei kilometri de o poziție antiaeriană.

Pe baza surselor deschise, au mai fost identificate alte zece locuri unde au fost raportate căderi de resturi, survoluri de drone sau lovituri asupra unor clădiri înalte aflate în interiorul perimetrului apărat. Șase dintre acestea se află între primul și al doilea inel de apărare, iar patru sunt în interiorul primului inel.

Acest lucru sugerează că dronele ucrainene au reușit să treacă prin mai multe linii de apărare rusești și să pătrundă destul de adânc în zona protejată a Moscovei.