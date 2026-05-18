Ce a obținut Donald Trump după vizita la Beijing: China va cumpăra boabe de soia și carne din SUA. Negocieri pentru mineralele rare

Publicat la 08:53 18 Mai 2026 Modificat la 09:00 18 Mai 2026

China a fost de acord să cumpere boabe de soia, carne și avioane Boeing din SUA, după vizita de stat de două zile a președintelui Trump la Beijing. Totuși, Washingtonul nu a obținut un angajament clar privind accesul la mineralele rare, doar promisiunea că Beijingul este dispus să reia discuțiile. De cealaltă parte, China a anunțat, la finalul summitului, că SUA vor reduce tarifele vamale, relatează CNBC.

Președintele SUA, Donald Trump, a încheiat vineri două zile de întâlniri la Beijing cu omologul său chinez Xi Jinping.

Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să se întâlnească în SUA în luna septembrie.

Ce au negociat Trump și Xi la Beijing

Casa Albă a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, primele rezultate concrete după vizita președintelui american în China.

Astfel, China va cumpăra anual cel puțin 17 miliarde de dolari în produse agricole americane până în 2028, a precizat Casa Albă. Washingtonul a adăugat că această promisiune este „în plus față de angajamentele de cumpărare a boabelor de soia asumate în octombrie 2025”.

După o întâlnire Trump–Xi desfășurată în Coreea de Sud toamna trecută, SUA au declarat că China a fost de acord să cumpere cel puțin 25 de milioane de tone metrice de boabe de soia americane în fiecare dintre următorii trei ani.

Totuși, comunicatul publicat în acest weekend nu a specificat o cantitate exactă, deși a menționat că China permite din nou vânzările de carne de vită și carne de pasăre din SUA.

De cealaltă parte, Ministerul Comerțului din China nu a precizat nici el o cantitate și nici nu a menționat boabele de soia, limitându-se să afirme că ambele țări au convenit să promoveze comerțul agricol.

Ce se schimbă pentru mineralele rare

În timp de SUA au afirmat, în comunicatul citat, că China este dispusă să reia discuțiile privind accesul americanilor la minerale rare - în special de ytriu, scandiu, neodim și indiu, comunicatul chinez nu a făcut nicio mențiune cu privire la pământurile rare.

Beijingul controlează lanțul de aprovizionare pentru multe minerale rare care reprezintă componente esențiale pentru smartphone-uri, automobile și armament.

Summitul în sine a fost „dezamăgitor”, însă relațiile dintre SUA și China se vor îmbunătăți probabil „treptat” atât timp cât Trump va fi președinte, a declarat luni Jacob Shapiro, partener strategic și consilier geopolitic la The Bespoke Group pentru CNBC.

„După Trump, nu cred că acesta predă ștafeta cuiva din Statele Unite care să fie cu adevărat interesat de îmbunătățirea semnificativă a relațiilor cu China”, a spus el.

Shapiro a adăugat că acest lucru înseamnă că Beijingul „va spune ceea ce trebuie spus pentru a menține relațiile cordiale în următorii câțiva ani”, pregătindu-se în același timp pentru următorul președinte american, care probabil va adopta o poziție mai dură față de China.

China anunță că SUA vor reduce tarifele vamale

Atât comunicatul SUA, cât și cel al Chinei au menționat acorduri pentru înființarea unor consilii pentru comerț și investiții, menite să faciliteze discuțiile bilaterale în aceste domenii.

China a menționat explicit că reducerea tarifelor vamale este parte din aceste planuri, însă subiectul nu este abordat în comunicatul american.

SUA au specificat, de asemenea, planurile Chinei de a cumpăra 200 de avioane Boeing, în timp ce Beijingul a menționat în termeni generali acordul privind achiziția de aeronave și a afirmat că SUA vor asigura furnizarea de motoare și alte componente. China și-a dezvoltat propriul avion de pasageri, însă acesta încă depinde de piese fabricate în străinătate.