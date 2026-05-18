Zelenski: Europa trebuie să fie implicată în negocierile de pace. E importantă să aibă o voce și o prezență puternică

<1 minut de citit Publicat la 08:55 18 Mai 2026 Modificat la 08:55 18 Mai 2026

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Foto: X/Volodimir Zelenskyy

„Cu toţii împărtăşim opinia că Europa trebuie să fie implicată în negocierile” cu Rusia, în cadrul medierii americane, a scris, duminică, pe Telegram, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, după o conversaţie telefonică cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, relatează Reuters, citat de Agerpres.

„Este important ca ea să aibă o voce şi o prezenţă puternică în acest proces şi este necesar să se stabilească cine o va reprezenta”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Deşi furnizează cea mai mare parte a ajutorului financiar şi material pentru Ucraina, Uniunea Europeană a fost exclusă de la negocieri, care sunt într-un impas.

Unele state membre văd acest lucru ca pe o oportunitate de a-şi spori implicarea, dar altele, precum Estonia, sunt ostile acestei perspective.

„Nu este momentul să discutăm sau să negociem. Este momentul să punem presiune pe Rusia”, a declarat, sâmbătă, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, la o conferinţă anuală a ţărilor din nordul şi estul Europei privind securitatea, care a avut loc la Tallinn.

„Nu suntem foarte încântaţi de ideea ca toată lumea să se grăbească la Moscova pentru a începe discuţiile, deoarece Rusia este slăbită. Nu este momentul potrivit”, a adăugat el.