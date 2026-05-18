Un senator american a anulat o finanțare federală propusă de republicani pentru sala de bal de la Casa Albă

2 minute de citit Publicat la 08:56 18 Mai 2026 Modificat la 08:56 18 Mai 2026

Republicanii, care dețin majoritatea în Senat, au folosit reguli bugetare complexe pentru a încerca să adopte proiecte de lege fără sprijinul democraților. Foto: Getty Images

Un oficial american a anulat fondurile federale pentru securitate alocate proiectului Președintelui Donald Trump pentru sala de bal de la Casa Albă, care făceau parte dintr-un pachet mai mare de cheltuieli. Sâmbătă, responsabilul cu respectarea regulamentului din Senat s-a pronunțat împotriva utilizării fondurilor federale, după ce democrații au susținut că „banii destinați securității nu au ce căuta acolo”, scrie BBC News.

Trump a spus că donatorii privați vor finanța sala de bal în valoare de 400 de milioane de dolari, în timp ce republicanii au încercat să folosească o parte dintr-un 1 miliard de dolari din fondurile contribuabililor pentru modernizarea securității Serviciului Secret.

Republicanii solicită fonduri pentru a consolida siguranța prezidențială în urma atacului armat din aprilie. Administrația a încercat, de asemenea, să accelereze proiectul după incident.

Republicanii, care dețin majoritatea în Senat, au folosit reguli bugetare complexe, cunoscute sub numele de procesul de reconciliere bugetară, pentru a încerca să adopte proiecte de lege fără sprijinul democraților.

Cel mai recent pachet amplu de finanțare a agențiilor de imigrare din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă include și 1 miliard de dolari pentru fonduri de securitate dedicate revizuirii Aripii de Est a Casei Albe, care include planurile lui Trump pentru sala de bal.

Parlamentara Elizabeth MacDonough, care a acționat ca arbitru în camera superioară a Congresului SUA din 2012, a considerat prevederea inadmisibilă sâmbătă, au declarat democrații.

Ea a stabilit că prevederea finanțează activități care nu țin de jurisdicția Comisiei Judiciare a Senatului și nu respectă o procedură care previne prevederile nebugetare suplimentare, cunoscută sub numele de regula Byrd.

„Republicanii au încercat să-i facă pe contribuabili să plătească factura pentru sala de bal de miliarde de dolari a lui Trump. Democrații din Senat au ripostat și au dat în bară prima lor încercare”, a scris sâmbătă pe X, liderul minorității din Senat, Chuck Schumer.

„Acum, republicanii spun că se întorc la planșa de desen pentru a încerca din nou. Iar democrații din Senat vor fi gata să-i oprească din nou. Americanii nu vor o sală de bal. Nu au nevoie de o sală de bal. Și cu siguranță nu ar trebui să fie obligați să plătească pentru una”, a subliniat Schumer.

Senatorul Jeff Merkley din Oregon, principalul democrat din comisie, a declarat că se așteaptă ca republicanii să modifice proiectul de lege „pentru a-l îmbuna pe Trump” și că democrații sunt pregătiți să conteste orice modificare a proiectului de lege.

„Redefiniți. Rafinați. Retrimiteți. Nimic din toate acestea nu este anormal în timpul unui proces Byrd”, a scris pe X Ryan Wrasse, purtătorul de cuvânt al liderului majorității din Senat, John Thune.

Echipele de construcții au demolat faimoasa Aripă de Est în octombrie, în timp ce Trump promova planurile pentru ceea ce el a numit „cea mai bună sală de bal de acest fel din lume”.

National Trust for Preservation a dat în judecată administrația pentru a bloca continuarea construcției, argumentând că demolarea și modificările sunt împotriva legii fără aprobarea Congresului. O curte de apel a decis în aprilie că lucrările de construcție a porțiunilor subterane și supraterane vor fi permise în continuare.

Proiectul sălii de bal este una dintre numeroasele modalități prin care Trump, care anterior a lucrat în imobiliare și construcții, încearcă să modernizeze capitala SUA.

La Casa Albă, a adăugat detalii aurii la Biroul Oval și a pavat grădina de trandafiri a reședinței prezidențiale pentru a instala o terasă care amintește de clubul său din Florida, Mar-A-Lago.

De asemenea, a redenumit instituții din Washington DC, precum Centrul Kennedy și Institutul pentru Pace, pentru a-i adăuga numele și a anunțat planuri pentru un arc de triumf de 76 de metri lângă Cimitirul Național Arlington.