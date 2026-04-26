Suspectul care a tras la dineul corespondenţilor de la Casa Albă a fost identificat. Trump a publicat imagini cu acesta alergând

Suspectul avea la el mai multe arme și cuțite, spune șeful polițieiPublicat acum 9 minute
Jeffery W. Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană, spune că suspectul are mai multe arme.
„Era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite”, spune el.
El spune că agentul Serviciului Secret care a fost rănit a fost transportat la un spital local și că este „într-o stare bună”.
Suspectul nu a fost rănit, spune Carol, și se pare că este un atacator singur. El spune că nu există niciun pericol pentru public în acest moment.
Atacul armat de la Cina Corespondenţilor s-a produs în acelaşi loc în care a avut loc atentatul din 1981 asupra lui Ronald ReaganPublicat acum 25 minute
Incidentul armat de duminică dimineaţă a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue – acelaşi hotel în care Ronald Reagan a fost împuşcat şi rănit în 1981.
Acel incident armat a avut loc pe 30 martie 1981, când autorul, John Hinckley Jr., a tras asupra lui Reagan în timp ce acesta se întorcea la limuzina sa după un discurs ţinut în interiorul hotelului, scrie npr.org.
Reagan a supravieţuit, dar a fost grav rănit de un glonţ care a ricoşat din lateralul limuzinei prezidenţiale şi l-a lovit în torace, rupându-i o coastă şi perforându-i unul dintre plămâni. A fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar George Washington din apropiere şi a fost externat în cele din urmă pe 11 aprilie.
„Violența nu trebuie să fie niciodată soluția”. Liderii mondiali reacționează la atacul armat de la Washington:Publicat acum 27 minute
Liderii mondiali au condamnat un act de „violență politică” și s-au declarat ușurați că Donald Trump, oficialii și jurnaliștii au fost nevătămați după incidentul armat de la Washington DC .
Prim-ministrul canadian Mark Carney, al cărui guvern fusese angajat în discuții comerciale tensionate cu SUA , a declarat la X: „Sunt ușurat că președintele, Prima Doamnă și toți invitații sunt în siguranță în urma relatărilor despre focuri de armă la cina corespondenților de la Casa Albă din această seară, desfășurată la Washington.”
„Violența politică nu își are locul în nicio democrație și gândurile mele sunt alături de toți cei care au fost afectați de acest eveniment tulburător.”
Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că este „bine că președintele Trump și soția sa sunt în siguranță în urma evenimentelor recente”. „Le transmitem respectul nostru. Violența nu trebuie să fie niciodată calea de urmat”, a spus Sheinbaum.
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că este încântat să audă că toți participanții sunt în siguranță. „Aplaudăm munca depusă de Serviciile Secrete și de agențiile de aplicare a legii pentru acțiunea lor rapidă”, a spus el într-un comunicat.
Trump a publicat imagini video care îl arată pe presupusul atacator alergândPublicat acum 1 ora si 7 minute
Donald Trump a publicat pe contul său Truth Social imagini video care îl arată pe presupusul atacator alergând.
Trump dă asigurări că „nu va renunţa” la Iran din această cauzăPublicat acum 1 ora si 16 minute
Preşedintele american Donald Trump a declarat că focurile de armă trase la gala presei de la Washington nu îl vor face să renunţe la războiul împotriva Iranului, chiar dacă el consideră că incidentul nu are nicio legătură cu criza internaţională.
„Asta nu mă va face să renunţ la câştigarea războiului din Iran”, a declarat preşedintele american.
„Nu ştiu dacă a avut vreo legătură cu asta, dar, pe baza informaţiilor de care dispunem, nu cred”, a estimat el.
El a adăugat că anchetatorii investighează motivele presupusului autor al focurilor de armă, care a fost arestat şi pe care l-a calificat drept „lup singuratic”.
Trump spune că incidentul a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru Prima DoamnăPublicat acum 1 ora si 18 minute
Incidentul de astă-seară de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru prima doamnă Melania Trump, a declarat preşedintele Donald Trump.
„S-au petrecut multe lucruri acolo sus într-un timp foarte scurt”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă. „Dar, repet, timpul de reacţie a fost cu adevărat incredibil.”
Preşedintele a afirmat că el şi prima doamnă au fost bine îngrijiţi şi „s-au retras foarte repede de pe scenă”.
Preşedintele Donald Trump a invocat tentative anterioare de asasinare a sa în declaraţiile făcute din sala de presă a Casei Albe, menţionând atentatele din Butler, Pennsylvania, şi Palm Beach, Florida, şi îndemnând americanii să „ne rezolvăm diferenţele”.
„După cum ştiţi, aceasta nu este prima dată în ultimii doi ani când republica noastră a fost atacată de un potenţial asasin care a încercat să ucidă. În Butler, Pennsylvania, acum mai puţin de doi ani, ştiţi cu toţii povestea aceea, iar în Palm Beach, Florida, la câteva luni după aceea, am fost foarte aproape, chiar am fost”, a declarat Trump reporterilor sâmbătă seara târziu
„Dar totuşi, toţi cei din acea sală… a existat o iubire imensă şi o unitate extraordinară”, a adăugat preşedintele, referindu-se la condamnarea bipartizană a evenimentelor din această seară.
Preşedintele a spus că el, prima doamnă Melania Trump şi vicepreşedintele JD Vance au fost escortaţi rapid de pe podium după ce s-au auzit împuşcături sâmbătă seara, întrerupând Cina Corespondenţilor de la Casa Albă.
Trump şi-a exprimat, de asemenea, recunoştinţa faţă de membrii presei, despre care a spus că „au fost foarte responsabili în relatările lor”.
Un agent al Serviciului Secret, rănit în timpul incidentului de la Cina CorespondenţilorPublicat acum 1 ora si 19 minute
Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat de la o distanţă foarte mică în timpul incidentului de la Cina Corespondenţilor, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ.
„Tocmai am vorbit cu agentul, şi se simte foarte bine”, spune Trump. „Este foarte optimist, i-am spus că îl iubim şi îl respectăm, iar el este un om foarte mândru.”
„De aceea trebuie să avem o sală de bal la Casa Albă, cu mai multă protecţie”, a spus Trump.
Preşedintele Donald Trump a publicat imagini cu reacţia Serviciului Secret la apariţia unui presupus atacator înarmat în timpul Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă, desfăşurată la Washington, DC.
Imaginile arată agenţii care asigurau paza la faţa locului reacţionând rapid la o situaţie care se desfăşura în afara câmpului vizual al camerei.
Suspectul este un bărbat de 31 de ani din California. Trump: Este un om bolnav, foarte bolnavPublicat acum 1 ora si 19 minute
Autorităţile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, potrivit mai multor reprezentanţi ai forţelor de ordine, citaţi de CNN.
Aflat la Casa Albă după ce a fost scos în grabă de pe scenă în timpul dineului corespondenţilor de la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a declarat că „un bărbat a atacat un punct de control de securitate, înarmat cu mai multe arme”.
Bărbatul a fost „imobilizat de câţiva membri foarte curajoşi ai Serviciului Secret”, a spus Trump.
El l-a descris pe agresor ca fiind ”un om foarte bolnav”.
Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani.
A fost traumatizant: Courtney Subramanian, membră a CA al Asociaţiei Corespondenţilor, descrie incidentul de la dineuPublicat acum 1 ora si 21 minute
Courtney Subramanian, membră a consiliului de administraţie al Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, a vorbit cu BBC, afirmând că incidentul din sala de bal a reprezentat un moment traumatizant pentru mulţi dintre cei prezenţi în această seară.
Ea se afla printre invitaţi şi spune că jumătate dintre cei prezenţi s-au aruncat la pământ, inclusiv preşedintele.
„A fost traumatizant. Stăteam întinşi acolo”, spune ea, adăugând că agenţii de securitate i-au scos rapid pe preşedinte şi pe vicepreşedinte din sală, înainte de a-i conduce pe ceilalţi în culise.
Subramanian spune că Erika Kirk, văduva influencerului conservator Charlie Kirk, care a fost împuşcat mortal la un eveniment anul trecut, a fost şi ea dusă de urgenţă şi era în lacrimi.
Subramanian spune că echipa de securitate a lui Trump a declarat că un suspect a fost reţinut în afara sălii de bal şi nu a reuşit să intre la eveniment.
„Ni s-a cerut să plecăm, pentru a respecta protocolul”, spune ea.
Mai mulţi jurnalişti se află la Casa Albă, încă în haine de gală, deoarece Donald Trump a convocat o conferinţă de presă după acest incident.
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa AlbăPublicat acum 1 ora si 22 minute
Serviciul Secret american i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, după ce, la eveniment, s-au auzit focuri de armă. Donald şi Melania Trump sunt în siguranţă, a anunţat Secret Service, notează CNN. Donald Trump a declarat că un suspect „înarmat cu mai multe arme” a atacat un punct de control de securitate înainte ca focuri de armă să fie trase la Cina Corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost prins.
Trump a fost dat jos de urgență de pe scenă, iar el și membrii cabinetului său sunt în siguranță. Suspectul — care se află în arest — va fi acuzat de folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni de violență și agresiune asupra unui ofițer federal cu ajutorul unei arme periculoase, a declarat procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro.
Autoritățile l-au identificat pe suspect ca fiind un bărbat din California, în vârstă de 31 de ani, au declarat pentru CNN reprezentanți ai forțelor de ordine.
Reporterul CNN, Wolf Blitzer, se afla în fața sălii de bal de la hotelul Washington Hilton când a văzut un bărbat înarmat deschizând focul la doar câțiva metri distanță. El se număra printre zecile de participanți care s-au adăpostit în timp ce forțele de ordine se apropiau de eveniment. Un agent al Serviciilor Secrete ale SUA a fost împușcat în echipamentul de protecție și a fost spitalizat, au declarat surse.
Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în suburbiile Torrance din Los Angeles, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat care a fost imobilizat în apropierea cinei unde se adunaseră președintele Trump și alți oficiali.
Un profil LinkedIn care corespundea numelui și fotografiei sale îl descria ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, conform postărilor companiei pe rețelele de socializare. Nimeni nu a răspuns la numărul de telefon al lui C2 sâmbătă seara târziu.
Conform profilului său LinkedIn, Allen a absolvit Institutul de Tehnologie din California în 2017 cu o licență în inginerie mecanică și a obținut o diplomă de master în informatică de la Universitatea de Stat din California-Dominguez Hills anul trecut.
Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.