Prima reacţie a lui Donald Trump după atacul de la dineu: Numele mari sunt ţinte. Experienţa a fost traumatizantă pentru Melania

Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Sursa foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut o conferinţă de presă după atacul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, în urma căruia el, Melania Trump, dar şi ceilalţi participanţi au fost evacuaţi de urgenţă. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost prins, iar preşedintele american a postat chiar el imagini cu momentul imobilizării atacatorului. „Nu-mi pot imagina profesii mai periculoase decât cea de președinte. Dacă Marco Rubio mi-ar fi spus, atunci poate nu aș fi candidat la președinție", a declarat Trump, notează BBC.

Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme, spune Trump, adăugând, în prima sa reacţie, că atacatorul a fost doborât de „niște agenţi foarte curajoși” ai Serviciilor Secrete.

Trump a afirmat că un ofițer al Serviciilor Secrete a fost împușcat de la mică distanță în incident, dar a fost salvat de vesta sa antiglonț. „Tocmai am vorbit cu ofițerul și se simte foarte bine”, spune Trump. „Este foarte optimist și i-am spus că îl iubim și îl respectăm și că este un tip foarte mândru.”

Trump s-a referit şi la sala de bal a Casei Albe, aflată în construcție. El spune că forțele de ordine își doresc o sală de bal de „150 de ani”.

Împușcăturile din această seară arată "motivul planurilor pe care le avem la Casa Albă”, spune președintele. „Avem nevoie de niveluri de securitate pe care nu le-ați mai văzut până acum.”

Trump a amintit de cele două situații în care cineva a încercat să-l omoare înainte de a fi reales, inclusiv la un miting în Butler, Pennsylvania, și o altă dată în timp ce Trump juca golf în Palm Beach, Florida.

Trump a spus şi că suspectul, care a fost reținut, era „o persoană foarte bolnavă”. „Nu vrem să se întâmple astfel de lucruri”, spune el.

De asemenea, liderul de la Casa Albă le-a mulţumit participanţilor la eveniment, care „au făcut o treabă frumoasă cu o seară frumoasă” axată pe libertatea de exprimare și constituție.

Evenimentul va fi reprogramat în următoarele 30 de zile, spune el, adăugând că va fi „mai mare și mai bun și chiar mai plăcut”. Trump a mulţumit şi presei, despre care spune că a fost „foarte responsabilă” în relatarea situației.

Trump: Experienţa, traumatizantă pentru Melania

Trump spune că evenimentul va fi reprogramat pentru o dată ulterioară, adăugând că experiența a fost una traumatizantă pentru Prima Doamnă Melania Trump.

„Nu vom lăsa pe nimeni să preia controlul asupra societății noastre”, spune el.

Președintele spune că inițial nu a vrut să plece. „M-am luptat din răsputeri să rămân”, spune el. Dar i s-a spus că aşa este protocolul, să plece, deoarece nu era clar dacă a fost vorba de un atacator singuratic.

Trump a punctat că era pregătit să-și țină discursul la cină înainte să se audă împușcături. „Eram pregătit, iar eu le-am spus oamenilor mei: «Acesta ar fi cel mai nepotrivit discurs rostit vreodată» dacă aș spune asta".

Pentru discursul său de la evenimentul reprogramat, el spune: „Probabil voi fi foarte drăguț. Data viitoare voi fi foarte plictisitor, dar vom avea un eveniment grozav”.

Ce crede Trump despre motivele atacatorului

Trump a fost întrebat dacă are vreo părere despre motivele pentru care s-au făcut atentate la viața sa. Au existat două tentative de asasinat asupra lui Trump în ultimii ani. Poliția nu a spus încă care a fost motivul atacatorului din această seară.

Trump spune că a studiat asasinatele și spune că crede că oamenii îi urmăresc pe cei care au avut „cel mai mare impact”. El face referire la președintele Abraham Lincoln, care a fost asasinat. El spune că „numele mari” sunt vizate.

„Urăsc să spun că sunt onorat de asta”, spune el, adăugând că administrația sa a făcut multe pentru țară, dar unii oameni nu sunt mulțumiți de asta.

Președintele a declarta că echipa sa nu ştia de vreo amenințare de securitate înainte de eveniment. „Nu a existat nicio notificare”, a declarat el. Nu știe care a fost motivația, dar menționează că suspectul „arată destul de malefic”.

Suspectul a atacat de la „50 de metri distanță” înainte ca serviciile de securitate să-și scoată armele, a declarat președintele.

Trump spune că reacţia agenţilor a fost mai bună decât în 2024

Trump a fost întrebat cum se compară ziua de seară cu mitingul din Butler, Pennsylvania, din iulie 2024, când un bărbat a încercat să-l împuște. Trump a răspuns că nu-și poate face griji pentru astfel de situații, dar spune că agenții de securitate din seara asta au făcut o treabă mult mai bună decât în ​​Butler. Chiar și în Butler, însă, adaugă el, echipa sa a avut un lunetist care l-a eliminat rapid pe trăgător.

Trump spune că în seara asta trăgătorul nu s-a apropiat de sala de bal pentru că aceasta era securizată. Preşedintele SUA a notat şi că este îngrijorat de „toată violența”, nu exclusiv de atacurile motivate politic.

El compară pericolele funcţiilor de președinte cu altele, inclusiv condusul de mașini de curse și călăria de tauri, menționând că aproximativ 5,8% dintre președinții SUA au fost împușcați. „Nu-mi pot imagina că există multe profesii mai periculoase” decât cea de președinte, a spus el, spunând că a fi comandant-șef înseamnă „trebuie să-ți asumi riscuri”.

Făcând un semn cu capul spre secretarul de stat Marco Rubio, el spune că „dacă Marco mi-ar fi spus, atunci poate nu aș fi candidat la președinție”.

Rubio a fost candidat la primarele republicane pentru cursa prezidențială din 2016 și, în cele din urmă, s-a retras când Trump a obținut nominalizarea partidului.

Cum îl va afecta acest episod

Trump a fost întrebat cum îl va afecta acest eveniment ca lider. „Îmi place să nu mă gândesc la asta”, răspunde Trump. „Duc o viață destul de normală, având în vedere că, știți, este o viață periculoasă. Cred că o gestionez cât de bine se poate.”

El spune că citești povești despre cum se întâmplă asta altor oameni. „Ca să fiu sincer, nu sunt un caz nedorit. De fapt, o iau așa cum este. O fac pentru țară. Nu o fac din niciun alt motiv.”

Prima Doamnă recunoaște pericolul meseriei și este periculoasă și pentru ea, spune Trump. La început nu era sigur dacă sunetul era o tavă scăpată sau un glonț, adaugă el. „Speram să fie o tavă, dar nu a fost.”

Nicio țară nu este imună la violența politică, spune Trump, care a fost întrebat care a fost mesajul său către lume. „Poți avea cea mai mare securitate din lume, dar dacă ai un nemernic al cărui creier este distorsionat, poate face probleme”, a răspuns el.

Președintele spune că acesta costul de a face afaceri pentru a participa la politică în America. El adaugă că există violență politică peste tot în lume.

„Nu-mi pot imagina că există o profesie mai periculoasă”, spune el, adăugând că „nicio țară nu este imună”.