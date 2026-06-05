Prințesa moștenitoare a Norvegiei așteaptă un transplant de plămân. Medicii spun că, fără operație, mai are cel mult un an de trăit

2 minute de citit Publicat la 20:18 05 Iun 2026 Modificat la 20:18 05 Iun 2026

Prințesa moștenitoare a Norvegiei a fost inclusă pe lista de transplant pulmonar. Foto: Getty Images

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a fost inclusă pe lista de așteptare pentru un transplant de plămân, după o deteriorare semnificativă a stării sale de sănătate.

Potrivit medicilor citați de Reuters, Mette-Marit ar mai avea doar un an de viață în absența intervenției chirurgicale.

În vârstă de 52 de ani, căsătorită cu prințul moștenitor Haakon, succesor la tronul Norvegiei, prințesa a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară.

Este vorba despre o boală cronică, având drept consecință cicatrizarea țesutului pulmonar și reducerea capacității organismului de a absorbi oxigen.

Oficialii Spitalului Universitar din Oslo au anunțat în decembrie că se apropie momentul în care transplantul va deveni necesar și au menționat că prințesa moștenitoare nu fusese încă inclusă, la momentul respectiv, pe lista națională a potențialilor beneficiari.

Aproximativ un an de viață fără transplant pentru prințesa moștenitoare, spun medicii

În ultimele luni, Mette-Marit a avut o deteriorare "dramatică" a stării de sănătate, ceea ce îi oferă o speranță de viață de aproximativ un an, a declarat vineri profesorul Are Holm, de la Spitalul Universitar din Oslo, în cadrul unei conferințe de presă.

"Este o operație majoră și extrem de solicitantă. Pacientul trebuie să fie suficient de bolnav încât să aibă nevoie de transplant, dar, în același timp, suficient de sănătos pentru a suporta intervenția, procesul dificil de recuperare și tratamentul", a explicat Holm.

Palatul Regal a confirmat, într-un comunicat, că starea de sănătate a prințesei moștenitoare îi amenință viața.

La începutul acestei săptămâni, prințul moștenitor Haakon și-a întrerupt o vizită oficială în Japonia și s-a întors în Norvegia pentru a fi alături de soția sa.

De asemenea, fiica lor, prințesa Ingrid Alexandra, a revenit la Oslo din Australia, unde studiază.

Oficiali medicali: Prințesa moștenitoare va aștepta transplantul în aceleași condiții ca și ceilalți pacienți

Potrivit spitalului din Oslo, în Norvegia sunt efectuate anual aproximativ 30–35 de transplanturi pulmonare, iar prințesa moștenitoare va aștepta un organ disponibil în aceleași condiții ca orice alt pacient.

Lista de așteptare este în prezent relativ scurtă.

Profesorul Holm a explicat că succesul unui transplant depinde de respectarea unor criterii stricte.

"Organul trebuie să aibă dimensiunea potrivită, să fie compatibil din punct de vedere al grupei sanguine. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că receptorul (prințesa, n.r.) nu are anticorpi împotriva tipului de țesut al organului. Este vorba despre găsirea organului potrivit pentru persoana potrivită. Pentru a crește șansele de reușită, trebuie ca numeroși factori să se alinieze", a detaliat specialistul.

Conform datelor spitalului universitar, până la 90% dintre pacienții care primesc un transplant pulmonar în Norvegia supraviețuiesc primului an după operație, iar aproximativ 55% sunt încă în viață la zece ani de la intervenție.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a apreciat deschiderea cu care prințesa moștenitoare a vorbit despre boala sa, afirmând că acest lucru poate ajuta și alte persoane care se confruntă cu probleme similare.

Palatul regal anunțat, la rândul său, că prințul și prințesa amână celebrarea a 25 de ani de căsnicie, programată pentru luna august a acestui an.

Mette-Marit avea 25 de ani, era mamă singură și provenea din afara aristocrației, când l-a întâlnit pe Haakon la un festival de muzică în 1999.

Povestea lor de dragoste, intens mediatizată și considerată la început improbabilă pentru o familie regală, a ajuns în cele din urmă să câștige simpatia majorității norvegienilor.