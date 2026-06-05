Oamenii de știință au cules ultimele semințe de la unul dintre cei mai rari copaci din lume, înainte ca acesta să dispară

Cercetătorii speră că semințele colectate vor permite conservarea speciei / sursă foto: X

O echipă de cercetători a reușit să colecteze ultimele semințe de la unul dintre cei mai rari copaci din lume, în încercarea de a salva specia de la dispariție. În sălbăticie mai există un singur exemplar cunoscut al arborelui Dendroseris neriifolia, care crește pe stânci.

Arborele, numit Dendroseris neriifolia, este o specie endemică din arhipelagul Juan Fernández, un grup de insule vulcanice aflate la aproximativ 670 de kilometri de coasta statului Chile.

În prezent, copacul este pe cale de dispariție, iar cercetătorii speră că semințele colectate vor permite conservarea speciei și, pe termen lung, reintroducerea acesteia în mediul natural.

Potrivit oamenilor de știință, pierderea habitatului, eroziunea, speciile invazive, incendiile și defrișările l-au adus în pragul dispariției, potrivit Live Science.

Acum, cercetătorii au trimis semințele la Millennium Seed Bank din Kew Wakehurst, o grădină botanică din West Sussex, Anglia, pentru a efectua teste de germinare și pentru a depozita materialul pentru conservare pe termen lung. Analiza cu raze X a arătat că 25 din cele 29 de semințe trimise la Kew erau potențial viabile, iar șapte răsaduri prind acum rădăcini în grădini, potrivit Royal Botanic Gardens, Kew.

„Prin acest proiect, sperăm să putem produce mai multe semințe din plantele pe care le cultivăm acum, odată ce vor ajunge la vârsta de înflorire”, a declarat Alice Hudson, responsabilă cu parteneriatele la Millennium Seed Bank din Kew Wakehurst, într-un e-mail adresat Live Science.

Oamenii de știință speră că noile plante de D. neriifolia de la Kew Wakehurst vor înflori în cele din urmă și vor produce și mai multe semințe de depozitat.

Informațiile obținute din cultivarea lor ar putea ajuta conservatorii chilieni să dezvolte noi mecanisme prin care să restaureze alte specii aflate pe cale de dispariție.