Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Trump: "Un lup singuratic care acţionează pe cont propriu"

Agenţii Secret Service l-au prins pe atacatorul care a deschis focul la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Sursa foto: Profimedia

Președintele Donald Trump şi soţia acestuia, Melania Trump, precum şi alți oficiali ai administrației și membri ai Congresului au fost evacuați din sala de dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, după un atac armat. Președintele și „toți cei protejați” sunt în siguranță, a declarat Serviciul Secret. Suspectul a atacat la un punct de control al Serviciilor Secrete din holul hotelului, înarmat cu mai multe arme, a declarat Poliția. Apoi a existat un schimb de focuri de armă cu forțele de ordine, dar în cele din urmă, suspectul a fost prins şi imobilizat.

Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Sursa foto: Donald Trump/ Truth Social

Se crede că a acționat singur, au declarat autoritățile. Suspectul nu a fost împușcat, ci a fost dus la un spital local, a declarat poliția. Un agent al Serviciilor Secrete a fost ţintiţ în vesta antiglonț și este „în stare bună” la un spital local.

"Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic", a spus Trump despre suspect.

"A fost ceva la care nu ne-am așteptat deloc, dar serviciile secrete și forțele de ordine au acționat incredibil. Era un eveniment dedicat libertății de exprimare, care trebuia să adune membri ai ambelor partide politice cu membri ai presei", a adăugat preşedintele SUA.

Cine este suspectul

Suspectul a fost identificat ca fiind Cole Thomas Allen, a confirmat un procuror federal. Allen, în vârstă de 31 de ani, este din Torrance, California, a confirmat Bill Essayli, primul procuror adjunct american pentru Districtul Central din California.

„Ce seară în Washington. Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump a postat imagini pe platforma lui cu suspectul imobilizat.