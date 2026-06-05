Asigurătorii din Rusia țin pasul cu vremurile: oferă polițe pentru daune produse de drone și rachete. Există însă un detaliu ascuns

1 minut de citit Publicat la 22:05 05 Iun 2026 Modificat la 22:19 05 Iun 2026

Kremlin, Moscova. Asigurătorii ruși au început să ofere polițe în caz de distrugeri provocate de drone și rachete. Foto: Getty Images

Companiile de asigurări din Rusia au început să ofere polițe opționale pentru riscurile legate de război, notează, vineri, publicația The Moscow Times, care citează ziarul Kommersant.

O astfel de poliță opțională majorează un contract standard de asigurare a proprietăților cu până la 12%, adaugă sursa citată.

Noile polițe le permit proprietarilor de locuințe să se asigure împotriva daunelor materiale cauzate de căderea resturilor de drone, de exploziile de rachete sau de eventualele rateuri ale sistemelor rusești de apărare antiaeriană.

Instrumentele oferite de marile companii AlfaStrakhovanie și Ingosstrakh se referă acum în mod explicit la "acțiuni militare, manevre, exerciții sau operațiuni militare de orice fel" și includ aceste evenimente între riscurile acoperite în caz de daune sau de distrugere a proprietății.

Conform ofertelor celor doi asigurători, se oferă protecție clientului față de efectele utilizării armamentului, precum "rachete, proiectile de artilerie, mine terestre, bombe și alte muniții", dar și în cazul efectelor generate de undele de șoc ale exploziilor.

Ingosstrakh și-a extins suplimentar aria de acoperire pentru a include războiul civil, tulburările și grevele.

Alți asiguratori importanți, inclusiv Reso-Garantia, Rosgosstrakh și Soglasie, au limitat despăgubirile maxime pentru astfel de situații la sume cuprinse între 30 și 50 de milioane de ruble (echivalentul a aproximativ 410.700–684.000 de dolari).

Surprizele din polițele care ar trebui să ofere despăgubiri pentru distrugerile cauzate de drone

The Moscow Times remarcă însă că unele companii rusești de asigurări nu fac o distincție clară între riscurile de război și actele de terorism.

Reprezentanți ai industriei avertizează că această lipsă de claritate ar putea crea o zonă gri în ceea ce privește acoperirea, dacă autoritățile clasifică oficial un atac drept act de terorism, și nu acțiune militară.

Companiile de asigurări s-ar putea folosi de acest subterfugiu, iar experții juridici avertizează că asiguraților le-ar fi "practic imposibil" să obțină despăgubiri în baza acestor polițe.

Avocații se așteaptă la numeroase dispute în legătură cu excluderile stricte din contracte, pierderile indirecte și sarcina dificilă de a demonstra cu exactitate cauza producerii daunelor, mai scrie The Moscow Times.

Kremlinul se referă oficial la invazia pe scară largă a Ucrainei drept o "operațiune militară specială", amintește publicația.

Regiunile Rusiei s-au confruntat cu un număr tot mai mare de atacuri cu drone ucrainene, după invazia din 2022.

Mai recent, Ucraina a reușit să efectueze atacuri până în zona Munților Ural.