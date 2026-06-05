O navă turcească de pescuit a fost scufundată în circumstanțe misterioase în apropiere de Crimeea: un mort și 4 răniți

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunţat Garda de Coastă turcă, relatează AFP, preluată de Agerpres.
Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul oraşului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia.
Nava turcească s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă.
Autoritățile turce nu au oferit alte detalii despre circumstanţele producerii atacului şi nu au precizat cine este vinovat de scufundarea navei de pescuit.
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