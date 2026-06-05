O navă turcească de pescuit a fost scufundată în circumstanțe misterioase în apropiere de Crimeea: un mort și 4 răniți

<1 minut de citit Publicat la 22:17 05 Iun 2026 Modificat la 22:19 05 Iun 2026

Navă de pescuit în Marea Neagră, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunţat Garda de Coastă turcă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul oraşului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia.

Nava turcească s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă.

Autoritățile turce nu au oferit alte detalii despre circumstanţele producerii atacului şi nu au precizat cine este vinovat de scufundarea navei de pescuit.