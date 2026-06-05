Bulgaria, în alertă după incidentul din Portul Constanţa: Pescarilor li s-a cerut să nu mai iasă în larg

Drona navală ucraineană care a explodat în Portul Constanța, bruiată de Rusia. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Forţele Navale bulgare au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei bulgare a Mării Negre, în urma exploziei de vineri a unei drone maritime ucrainene în Portul Civil Constanţa, a anunţat Ministerul Apărării de la Sofia, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale şi elicoptere militare deja desfăşurate sau menţinute în stare de alertă. Autorităţile bulgare au desfăşurat, de asemenea, unităţi navale în zona coastei din partea de nord şi au în vedere folosirea unor drone pentru a spori capacităţile de observare.

Momentul în care explodează drona maritimă din Portul Civil Constanța poate fi urmărit aici. Aceasta s-a autodetonat în jurul orei 10:30, iar incidentul a avut loc în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. La scurt timp de la acest incident, Ambasada Rusiei în România a reacționat, precizând că aparatul nu aparținea Rusiei.

Drona navală ucraineană care a explodat în Portul Constanța a fost bruiată de Rusia. Iar preşedintele României, Nicuşor Dan, a explicat în această după-amiază incidentul din Portul Constanța – conform declaraţiilor şefului statului, drona a fost scăpată de sub control în urma războiului electronic rusesc.

Ministerul bulgar al Apărării a subliniat că menţine o coordonare permanentă cu Marina română şi cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) pentru a urmări evoluţia situaţiei.

La rândul său, ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a asigurat în faţa parlamentului de la Sofia că nu există motive de îngrijorare pentru populaţie.

Ca măsură de precauţie, Administraţia Maritimă din Varna, oraş unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar vineri serviciul de feribot şi le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. O regată care se desfăşura la Balcic, la aproximativ 40 de kilometri sud de Constanţa, a fost, de asemenea, întreruptă.

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineaţa, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Forţele Navale ucrainene au confirmat că a fost vorba despre o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, astfel că drona a fost deviată şi a plutit în derivă către coasta României.