Atacul armat de la Cina Corespondenţilor s-a produs în acelaşi loc în care a avut loc atentatul din 1981 asupra lui Ronald Reagan

Atacul armat de la Cina Corespondenţilor s-a produs în acelaşi loc în care a avut loc atentatul din 1981 asupra lui Ronald Reagan. FOTO: Profimedia Images

Incidentul armat de duminică dimineaţă a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue – acelaşi hotel în care Ronald Reagan a fost împuşcat şi rănit în 1981.

Acel incident armat a avut loc pe 30 martie 1981, când autorul, John Hinckley Jr., a tras asupra lui Reagan în timp ce acesta se întorcea la limuzina sa după un discurs ţinut în interiorul hotelului, scrie npr.org.

Reagan a supravieţuit, dar a fost grav rănit de un glonţ care a ricoşat din lateralul limuzinei prezidenţiale şi l-a lovit în torace, rupându-i o coastă şi perforându-i unul dintre plămâni. A fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar George Washington din apropiere şi a fost externat în cele din urmă pe 11 aprilie.

Secretarul de presă al Casei Albe de atunci, James Brady, a fost rănit în acelaşi incident, la fel ca un agent al Serviciului Secret şi un ofiţer al Departamentului de Poliţie Metropolitană local.

Brady a suferit leziuni cerebrale în timpul incidentului şi a rămas invalid.. Leziunile sale l-au chinuit pentru tot restul vieţii şi au contribuit la moartea sa în 2014.

În anul următor, Hinckley a fost declarat nevinovat pe motiv de nebunie, dar a fost internat într-o secţie de maximă siguranţă a Spitalului St Elizabeth din Washington până la externarea sa în 2016.

O placă comemorativă marchează încă locul împuşcăturii pe faţada hotelului.