Ce a scris în manifestul său atacatorul de la Dineul Corespondenților: ironii la adresa Serviciului Secret și dispreț față de Trump

Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Sursa foto: Donald Trump/ Truth Social

Cu zece minute înainte de a deschide focul la dineul corespondenților de la hotelul Washington Hilton, Cole Thomas Allen a trimis familiei sale un manifest de 1.052 de cuvinte, în care s-a autointitulat „asasinul federal prietenos” și în care a dezvăluit că intenționează să ucidă oficiali ai administrației Trump. Președintele american a declarat că documentul este „un manifest anticreștin” și l-a descris pe Allen drept „un individ bolnav, foarte tulburat”.

The New York Post a obținut documentul care ar fi fost scris de Allen. Bărbatul de 31 de ani, care în acest moment este reținut și riscă ani grei de închisoare, își începe manifestul cu scuze față de familia sa și anticipează că va fi prins de autorități, chiar rănit.

„Probabil că am surprins pe mulți astăzi. Aș vrea să încep prin a-mi cere scuze tuturor celor a căror încredere am trădat-o. Îmi cer scuze părinților mei pentru că le-am spus că am un interviu fără să precizez că era pentru "Most Wanted".

Îmi cer scuze față de colegii și studenții mei pentru că am spus că am o urgență personală (până când cineva va citi asta, probabil că chiar voi avea nevoie să merg la urgențe, dar cu greu pot spune că nu e o situație pe care mi-am provocat-o singur).

Îmi cer scuze față de toți cei cu care am călătorit, față de toți angajații care mi-au manipulat bagajele și față de toate celelalte persoane neimplicate din hotel pe care le-am pus în pericol doar prin simpla mea prezență”, a scris el.

În continuare, tânărul a explicat că recurge la acest gest deoarece nu mai suportă Administrația Trump și a scris că toți „funcționarii administrației (cu excepția domnului Patel): sunt ținte, ordonate în funcție de rang, de la cel mai înalt la cel mai scăzut”.

„Acesta a fost momentul cel mai potrivit și cea mai bună șansă de succes pe care am putut să o găsesc”, a scris el.

Allen sugerează că are o datorie morală să încerce să elimine cât mai mulți oficiali din Administrația Trump pentru a-i proteja pe cei care au suferit, în opinia sa, din cauza deciziilor acesteia. „A întoarce și celălalt obraz atunci când altcineva este oprimat nu este un comportament creștin; este complicitate la crimele opresorului”, ar fi scris tânărul.

Allen s-a arătat uimit în document de cât de ușor a primit acces în hotel. Pare că a scris acest „manifest” până în momentul în care a pus mâna pe armă și a deschis focul.

„PS: Bine, acum că am terminat cu sentimentalismele, ce naiba face Serviciul Secret? Scuze, o să mă descarc puțin și o să renunț la tonul formal. Mă așteptam la camere de securitate la fiecare colț, camere de hotel ascultate, agenți înarmați la fiecare 3 metri, detectoare de metale peste tot. Ce am primit (cine știe, poate îmi fac o farsă!) este nimic.

Niciun pic de securitate. Nici în transport. Nici în hotel. Nici la eveniment. Singurul lucru pe care l-am remarcat imediat când am intrat în hotel a fost sentimentul de aroganță.

Intru cu mai multe arme și nici o singură persoană de acolo nu ia în considerare posibilitatea ca eu să fiu o amenințare.

Securitatea la eveniment este în întregime afară, concentrată pe protestatari și pe cei care sosesc în acel moment, pentru că aparent nimeni nu s-a gândit la ce se întâmplă dacă cineva se cazează cu o zi înainte.

Adică, acest nivel de incompetență este nebunesc și sper sincer să fie corectat până când această țară va avea din nou o conducere competentă”, a scris acesta.

Bărbatul a semnat documentul cu numele său „Cole, coldForce, asasinul federal prietenos Allen”.

După ce a scris acest document, tânărul l-a trimis familiei sale. Alarmat, fratele lui a sunat la poliție și l-a denunțat cu doar câteva minute înainte ca acesta să aprindă focul la dineul corespondenților. Allen a fost imobilizat rapid și în acest moment se află în arest.