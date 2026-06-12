„Pata rece” din oceanul cald: O anomalie uriașă îi sperie pe cercetători. Curentul care încălzește Europa dă semne de colaps

„Pata rece” apare într-o vizualizare de date care arată temperaturile medii din 2015, comparativ cu media din perioada 1951-1980. Foto: Studioul de vizualizare științifică NASA/Centrul de zbor spațial Goddard

În Oceanul Atlantic de Nord, la sud de Groenlanda și Islanda, o zonă uriașă de apă se comportă diferit față de restul oceanelor: în timp ce planeta se încălzește, aici temperatura scade. Un nou studiu spune că fenomenul are o explicație îngrijorătoare și ar putea indica apropierea unui punct critic în sistemul climatic global, scrie CNN.

Zona este cunoscută de cercetători drept „pata rece” („cold blob”) sau „zona de încălzire lipsă” și s-a răcit cu aproape 1 grad Celsius din 1900 până în prezent.

De ani de zile, oamenii de știință au încercat să înțeleagă de ce apare acest fenomen: fie din cauza schimbărilor de vânturi și nori care modifică schimbul de căldură la suprafața oceanului, fie din cauza slăbirii unui sistem esențial de curenți oceanici care transportă căldura pe glob. Noua cercetare susține a doua variantă și indică un posibil semnal de alarmă.

Este vorba despre circulația Atlanticului de tip „bandă transportoare”, cunoscută sub numele de Atlantic Meridional Overturning Circulation, care aduce apă caldă din tropice spre nord, unde aceasta se răcește, coboară în adâncuri și revine spre sud.

Mai multe studii arată că acest sistem ar putea fi în slăbire din cauza încălzirii globale, care topește gheața și introduce cantități mari de apă dulce în ocean, perturbând echilibrul de temperatură și salinitate. Unele cercetări avertizează că AMOC s-ar putea apropia de un punct critic în acest secol, după care colapsul ar deveni inevitabil.

Un astfel de scenariu ar avea efecte majore la nivel global: creșterea accelerată a nivelului mării pe coasta de est a SUA, ierni mult mai reci în Europa și schimbări importante ale musonilor din Africa, cu secete prelungite.

Curentul care încălzește Europa dă semne de colaps

„Pata rece” din Atlantic este considerată de unii cercetători un indiciu al slăbirii acestui curent, pentru că exact în acea zonă AMOC transportă o mare parte din căldura oceanului.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, autorii studiului au combinat date reale din măsurători oceanice și sateliți cu modele climatice.

Concluzia lor este că răcirea nu se produce doar la suprafața apei, ci și în adâncime, unde influența vânturilor și a norilor este mult mai mică. Acest lucru indică, spun ei, modificări în modul în care oceanul transportă căldura, ceea ce ar susține ipoteza slăbirii AMOC.

„Este clar că se schimbă transportul de căldură în ocean, iar asta duce la răcirea acestei zone”, a declarat Stefan Rahmstorf, unul dintre autorii studiului și profesor de fizică a oceanelor la Universitatea din Potsdam.

Alți cercetători spun că există deja indicii independente că AMOC se slăbește, unele studii sugerând că ar putea fi la cel mai redus nivel din ultimul mileniu.

Totuși, nu toți oamenii de știință sunt convinși că fenomenul este pe deplin explicat. Unii atrag atenția că datele din ocean sunt încă incomplete și că este posibil ca și atmosfera să joace un rol important.

„Acest studiu întărește legătura dintre pata rece și AMOC, dar nu închide definitiv subiectul”, a spus Jonathan Baker, climatolog la UK Met Office.

Pe scurt, cercetarea aduce încă o piesă într-un puzzle complicat: un semn posibil că unul dintre cele mai importante sisteme climatice ale planetei ar putea fi în schimbare.