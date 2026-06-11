Copenhaga îi recompensează pe turiștii responsabili și le oferă mese și intrări gratuite la expoziții

Copenhaga are mai multe biciclete decât locuitori și o reţea de aproape 400 km de piste dedicate pentru biciclete. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Copenhaga, capitala Danemarcei, va lansa pe data de 22 iunie 2026 programul CopenPay, prin care îi recompensează cu mese şi intrări gratuite la expoziții pe turiștii responsabili, care fac fapte bune în oraș. Programul va continua pe tot parcursul anului şi îşi propune să stimuleze turismul responsabil.

Copenhaga este un oraș îndrăgit, cu o reputație excelentă, care s-a clasat pe primul loc în Happy City Index 2026 şi este considerat şi cel mai fericit oraș din lume. În plus este și printre cele mai locuibile, clasându-se pe primul loc în Economist Intelligence Unit Global Liveability Index 2025, relatează publicaţia Fanpage.

Turiștii sunt bineveniți aici, iar cei care vizitează capitala daneză o fac pentru a experimenta direct tradițiile și cultura sa, pentru a se bucura de atmosfera sa magică și liniștită, perfectă pentru a se deconecta cu adevărat și a lua o pauză de la viața de zi cu zi și de la haosul cotidian. Pentru a încuraja turiștii să viziteze Copenhaga, dar cu respect deplin pentru loc, programul CopenPay revine şi în acest an. Este vorba despre un program de recompense pentru turism, care va permite vizitatorilor să câștige recompense și experiențe pentru faptele lor bune în oraș. Ceva similar există și în alte țări europene, în America de Nord sau Australia.

„CopenPay din Copenhaga oferă turiștilor o nouă modalitate de a interacționa cu orașul într-un mod pozitiv”, a comentat Rikke Holm Petersen, director de comportament la Wonderful Copenhagen. Inițiativa pilot, lansată pentru prima dată în 2024, a avut mare succes şi a fost numită una dintre cele mai bune invenții din lume de revista TIME.

Strategia programului este simplă şi constă în recompensarea turistului cu promisiunea unui cadou, care i se oferă doar dacă acesta demonstrează respect și politețe faţă de oraş. În acest fel, și prin urmare cu o recompensă, aceștia sunt deosebit de motivați să se comporte bine. Șapte din zece participanți au declarat că și-au schimbat obiceiurile odată ce s-au întors acasă, potrivit unui sondaj realizat de firma de analiză Maple. Acest lucru demonstrează impactul pozitiv al inițiativei, care încurajează în mod clar autoperfecționarea dincolo de călătoria în sine.

Vizitatorii sunt recompensați prin participarea la o serie de activități în oraș, de la colectarea gunoiului la plimbări cu bicicleta și reciclarea hainelor folosite. În schimb, pot primi o masă, acces la concerte sau reduceri la evenimente culturale. În cele din urmă, este o situație avantajoasă pentru toată lumea. Prin implicarea activă a turiștilor în zonă, aceștia se simt parte integrantă a societății, o societate care, la rândul ei, oferă oportunitatea unor experiențe memorabile, fie că este vorba despre o expoziție sau despre o seară de muzică live. Întrucât Copenhaga este un oraș foarte preocupat de mediu, inițiativa recompensează și vizitatorii care aleg să sosească cu trenul în loc de avion. În schimb, aceștia primesc o serie de stimulente, cum ar fi închirierea gratuită de biciclete și lecții de ciclism, esențiale pentru un sejur ecologic.

Copenhaga are mai multe biciclete decât locuitori și o reţea de aproape 400 km de piste dedicate pentru biciclete. Astfel aproape jumătate dintre locuitori fac naveta folosind acest mijloc atât pentru muncă, cât și pentru studii. Aceasta este o practică standard. Turiștii care sosesc cu vehicule electrice primesc, de asemenea, recompense, precum parcare gratuită și reduceri la încărcarea vehiculului pe durata sejurului. Conform datelor, datorită CopenPay, a existat o creștere cu 59% a închirierii de biciclete în rândul participanților, iar în faza pilot, 1.200 kg de deșeuri au fost colectate din canale.