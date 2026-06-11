MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează, joi, pe românii care merg în Italia că a fost anunțată organizarea unei greve la nivel național care va afecta transportul feroviar joi, în intervalul orar 09:01 - 17:00, și transportul de marfă pe cale ferată, începând de joi, ora 03:00, până vineri, ora 02:00.

Ca urmare, sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor. Mai multe informații cu privire la grevele planificate pot fi consultate pe pagina scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, www.mae.ro și reamintește că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.