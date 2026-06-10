Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Anunțul MAE

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează, miercuri, pe români care merg în Franța că sindicatele căilor ferate din Republica Franceză (SNCF) au lansat, miercuri, un apel la grevă. Astfel, sunt prevăzute perturbări ale circulaţiei feroviare, urbane şi interurbane (TGV, TER, Intercity şi RER) pe întreg teritoriul țării.

Pasagerii sunt sfătuiţi să consulte site-ul SNCF (https://www.sncf-connect.com) pentru a verifica condiţiile de trafic şi a anticipa eventualele inconveniente.

MAE informează cetăţenii români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147052966 şi +33 147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

Consulatul General al României la Paris: +33 680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33 610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33 643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.