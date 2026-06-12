Cum arată satul din Germania cu 1.750 de locuitori, desemnat cel mai inteligent sat din lume

3 minute de citit Publicat la 23:45 12 Iun 2026 Modificat la 23:49 12 Iun 2026

Transformarea a început în 2012, când școala primară era pe punctul de a se închide din lipsă de înscrieri. FOTO: Profimedia Images

Așezat între dealurile din Ostwestfalen, localitatea germană Etteln, din comuna Borchen, are doar 1.750 de locuitori. Și totuși, cea mai mare organizație profesională mondială a inginerilor tehnici a desemnat recent mica localitate drept „cel mai inteligent oraș din lume”, devansând metropole precum Hong Kong, Tokyo sau Singapore, potrivit Focus.de.

Etteln nu a devenit un pionier digital datorită investitorilor bogați sau finanțărilor publice consistente. Satul a răspuns schimbărilor demografice și amenințării închiderii singurei sale școli primare prin implicarea comunității și prin inițiativă tehnologică proprie.

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Transformarea a început în 2012, când școala primară era pe punctul de a se închide din lipsă de înscrieri. În loc să accepte situația, locuitorii au înființat asociația „Etteln-aktiv”. Inițiativa a reușit să mențină școala deschisă și a pus bazele unei culturi a implicării civice, care mai târziu a susținut și transformarea digitală.

Digitalizarea ca răspuns la declinul atractivității

Lipsa de atractivitate a localității a fost unul dintre factorii declanșatori ai digitalizării. „Când dezvoltatorii au aflat că mai sunt terenuri în Etteln, au spus: «Nu vrem să trăim la capătul lumii»”, își amintește Ulrich Ahle.

De aceea, în 2017 au fost organizate ateliere participative despre viitorul satului, iar digitalizarea a devenit tema centrală. În 2020, când la extinderea rețelei de fibră optică 55 de gospodării de la marginea satului au fost omise, costurile suplimentare estimate de 2,7 milioane de euro au fost considerate prea mari, deși statul ar fi acoperit 90%.

Locuitorii au decis însă să intervină chiar ei. În timpul pandemiei, 65 de persoane au participat la lucrări: fermierii au adus utilajele, asociațiile locale au săpat șanțuri, iar comunitatea a instalat cablurile. În șase luni și 3.500 de ore de muncă, fiecare casă a fost conectată la fibră optică „până la ultima fermă”.

Costurile: aproximativ 100.000 de euro pentru materiale, combustibil și tradiționalele bere și cârnați oferite după muncă.

„A fost clar de la început: indiferent cât de dificil este, toți vor fi conectați”, spune un localnic.

Mai mult de jumătate dintre locuitori folosesc aplicația comunitară Crossiety, unde sunt afișate evenimente, anunțuri și discuții locale.

Persoanele fără smartphone pot folosi ecrane publice interactive și chiar un sistem de „autostop digital”, pentru a vedea cine merge spre orașul apropiat Paderborn.

Nimeni nu este exclus

Pentru transport, locuitorii pot rezerva o mașină electrică de șapte locuri, pusă la dispoziție gratuit de comunitate. Vehiculul a fost rezervat de peste 2.000 de ori și a parcurs peste 100.000 km.

Cea mai ambițioasă inițiativă este „satul 3D”, un model digital în timp real care monitorizează vremea, nivelul apelor și alte date de mediu.

Rețeaua LoRaWAN conectează senzori care transmit date precum temperatura, precipitațiile sau nivelul containerelor de reciclare.

Datele sunt folosite inclusiv pentru prevenirea inundațiilor, mai ales după dezastrul din valea Ahr.

În Etteln, „smart” nu înseamnă doar senzori și software. Înseamnă solidaritate, responsabilitate și convingerea că un sat nu trebuie să fie mare ca să gândească mare. Pentru Ahle, Etteln este doar începutul.

„Am construit o platformă locală, un geamăn digital și o rețea puternică. Acum le arătăm altora cum se face”, spune un localnic pentru sursa citată. La nivel mondial, peste 500 de orașe folosesc Fiware pentru strategiile lor de smart city.

Transformare vizibilă

Toate terenurile de construcție sunt vândute, iar școala primară aproape și-a dublat numărul de elevi. Satul a devenit mai atractiv, iar participarea comunității continuă să crească.

Următoarele proiecte includ drone autonome pentru pompieri și asistenți medicali digitali care pot efectua măsurători simple la domiciliu.

Aceștia preiau investigații simple, pentru care nu este nevoie de medic, pentru a îmbunătăți asistența medicală la sate. Cu un echipament de dimensiunea unui troler, măsoară la domiciliul oamenilor tensiunea arterială și saturația de oxigen, ascultă inima și plămânii. Până la 50 de date sunt apoi transmise medicului de familie, care poate comunica prin apel video cu pacienții.

De la marginile Germaniei rurale, Etteln arată un nou model de oraș inteligent – unul care mizează pe conexiune, nu doar pe conectivitate.