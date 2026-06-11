Controverse după imaginile cu pești scoși din Lacul Herăstrău. Primăria Capitalei: „Sunt vânduți de firma care administrează lacul”

Parcul Herăstrău. sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului București

Primăria Capitalei a transmis că o parte dintre peştii din Lacul Herăstrău urmează să fie comercializaţi de către firma care are lacul în concesiune pentru piscicultură/crescătorie. Precizările vin după ce în spaţiul public au apărut imagini cu peşti prinşi din lac, cu ajutorul plaselor, şi transferaţi în bărci.

PMB anunţă că peştii au fost scoşi de către angajaţii firmei care are în concesiune Lacul Herăstrău, pentru piscicultură/crescătorie, încă din anul 2000. Firma îi introduce în lac, îi creşte, apoi îi scoate pentru a fi comercializaţi, scrie Primăria Capitalei, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Contractul iniţial a fost încheiat pe 25 de ani, dar a fost adiţionat de două ori pe mandatul lui Sorin Oprescu, astfel că este valabil până în 2036. Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti primeşte anual, atenţie!!!, doar 10.000 de dolari, la cursul valutar, adică 833 de dolari pe lună, plus 258.328 lei cotă din profit. Cei rămaşi vor ajunge natural în Lacul Floreasca”, menţionează sursa citată.

Primăria Capitalei a început recent operaţiunile de golire a Lacului Herăstrău, în vederea consolidării malurilor. În acest context, autoritatea locală a anunţat că arborii din zona de protecţie a malurilor au fost marcaţi în scopul inventarierii şi evaluării.

De asemenea, PMB preciza, pe 8 iunie, că în cursul operaţiunilor de golire a lacului au fost găsite trotinete, biciclete, scaune şi "multe gunoaie". Autoritatea estima că va aduna peste 20.000 de tone de material din decolmatare, acumulat în zeci de ani, notează Agerpres.

"Materialul din decolmatare însă, format din mâl şi pietre, rămâne pe loc şi va reprezenta fundaţia viitoarelor apărări de mal. Este una dintre condiţiile impuse de Apele Române. (...) Tot din material din decolmatare şi piatră spartă construim drumul tehnologic pe care vor circula utilajele. Acesta, însă, va fi mutat şi eliminat, pe măsură ce avansează lucrările", informa PMB.

Apărările de mal sunt necesare pentru siguranţa populaţiei, având în vedere că nu au fost reabilitate niciodată, din 1938, de pe vremea regelui Carol al II-lea, se menţiona în postare.

"Vorbim despre prima fază a modernizării parcului, care va dura un an şi presupune doar lucrări în cuvă. Urmează proiectul pentru intervenţiile de la sol, care implică regenerarea spaţiilor verzi din jurul parcului, reabilitarea aleilor, iluminatului public, mobilierului urban, crearea de piste de alergare sau de biciclete etc", mai informa administraţia locală.