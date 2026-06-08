Ce a găsit Primăria Bucureștiului pe fundul Lacului Herăstrău: "Le vom sorta și elimina treptat"

2 minute de citit Publicat la 20:23 08 Iun 2026 Modificat la 20:23 08 Iun 2026

Imagini cu ce au găsit muncitorii pe fundul Lacului Herăstrău. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului București (PMB) a început, de câteva zile, procesul de golire a Lacului Herăstrău pentru realizarea lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Cu această ocazie, muncitorii au găsit "trotinete, biciclete, scaune și multe gunoaie". "Le vom sorta și elimina treptat, pe măsură ce apa scade de tot", a transmis instituţia.

Primăria Capitalei a mai precizat că "vom aduna peste 20.000 de tone de material de decolmatare, acumulat în zeci de ani".

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"Start lucrări la malurile Lacului Herăstrău. Am găsit și trotinete, biciclete, scaune și multe gunoaie. Le vom sorta și elimina treptat, pe măsură ce apa scade de tot.

De asemenea, vom aduna peste 20.000 de tone de material de decolmatare, acumulat în zeci de ani. Materialul de decolmatare însă, format din mâl și pietre, rămâne pe loc și va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal. Este una dintre condițiile impuse de Apele Române.

Lucrările le-am început azi, de la granița cu barajul Băneasa, prin realizarea primei rampe de acces în cuva lacului. Pe aici, de mâine, vor intra excavatoarele cu cupă, care vor aduna materialul de decolmatare din lac.

"Acest material va fi amestecat cu piatră spartă și va fi pus între actualul mal degradat și viitorul mal consolidat. Practic, umple un spațiu de un metru lățime, dintre cele două apărări de mal", explică Iulian Drăgunoiu, constructor.

Apărările de mal n-au fost reabilitate niciodată

"Tot din material de decolmatare și piatră spartă construim drumul tehnologic pe care vor circula utilajele. Acesta, însă, va fi mutat și eliminat, pe măsură ce avansează lucrările.

De săptămâna viitoare, mai deschidem încă un punct de lucru în aval de podul de pe DN1 (între pod și calea ferată);

Al treilea punct de lucru va fi pe Șoseaua Nordului, în aval de podul de cale ferată, ✔️ iar al patrulea va fi în zona Fântânii Miorița.

"La 10-14 zile mai deschidem câte un punct de lucru. Acționăm în paralel pe ambele maluri”, adaugă constructorul.

Aceste apărări de mal sunt extrem de necesare pentru siguranța noastră, a tuturor. Nu au fost reabilitate niciodată, din 1938, de pe vremea regelui Carol al II-lea.

Vorbim despre prima fază a modernizării parcului, care va dura un an și presupune doar lucrări în cuvă.

Urmează proiectul pentru intervențiile de la sol, care implică regenerarea spațiilor verzi din jurul parcului, reabilitarea aleilor, iluminatului public, mobilierului urban, crearea de piste de alergare sau de biciclete etc", a mai transmis Primăria Bucureştiului.