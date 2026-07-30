O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină

Insulă privată cu resort în Delta Dunării, scoasă la vânzare cu 600.000 de euro, după o reducere de peste 50% FOTO: Romania Sotheby International Realty

Una dintre cele mai neobișnuite proprietăți aflate în prezent pe piața imobiliară din România - un resort construit pe o insulă privată din Delta Dunării - a fost relistată la un preț de 600.000 de euro, după ce anterior a fost scoasă la vânzare cu 1,3 milioane de euro.

Proprietatea, aflată în portofoliul Romania Sotheby’s International Realty, este amplasată în localitatea Maliuc, pe brațul Sulina, la aproximativ 25 de kilometri de Tulcea. Ansamblul reunește o insulă privată de aproape trei hectare, infrastructură turistică funcțională și acces direct la unul dintre cele mai spectaculoase ecosisteme naturale din Europa.

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Scăderea de preț, de aproximativ 54%, poziționează proprietatea printre cele mai atractive oferte din segmentul activelor turistice premium, într-o perioadă în care investițiile în destinații dedicate turismului de natură și experiențelor exclusiviste sunt tot mai căutate.

Resortul este complet operațional și include unități de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane și spații amenajate pentru relaxare și activități în aer liber. Proprietatea poate fi exploatată în scop turistic, dar poate servi și ca reședință privată, oferind un grad ridicat de intimitate datorită amplasării pe propria insulă.

În același timp, locația permite acces rapid către principalele trasee turistice și zone de interes din Delta Dunării, una dintre cele mai apreciate destinații ecoturistice din Europa.

Inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și recunoscută drept una dintre cele mai importante rezervații ale biosferei de pe continent, Delta Dunării atrage anual un număr tot mai mare de turiști români și străini. În acest context, proprietățile care oferă experiențe exclusiviste și contact direct cu natura devin tot mai valoroase.

Spre deosebire de investițiile hoteliere convenționale, resorturile amplasate pe insule private sunt extrem de rare pe piața din România, disponibilitatea acestora fiind limitată atât de regimul strict de protecție al Deltei, cât și de numărul redus al unor astfel de proprietăți. Acest lucru transformă oferta într-o oportunitate de investiție cu un grad ridicat de exclusivitate.