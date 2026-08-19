Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului

Bulgaria își consolidează apărarea de teama unui atac iranian. Foto: Profimedia Images

Bulgaria își consolidează apărarea după apariția informațiilor că Iranul analizează posibile atacuri asupra unor obiective militare americane din sud-estul Europei, inclusiv de pe teritoriul bulgar.

Autoritățile de la Sofia spun că au fost luate „toate măsurile posibile” la baza aeriană Bezmer, unde Parlamentul a aprobat luna trecută desfășurarea a până la opt avioane-cisternă americane folosite pentru realimentarea în aer a avioanelor implicate în operațiunile împotriva Iranului.

„Monitorizăm constant situaţia şi vom continua să implementăm măsuri preventive mult mai ample şi mai intensive în raport cu nivelul informaţiilor din acest moment despre o posibilă ameninţare", a declarat ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdjiev, într-o conferință de presă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

FT: Iranul a analizat posibilitatea de a bombarda baza Bezmer din Bulgaria

Financial Times (FT) a scris miercuri mai devreme că forţele iraniene evaluează posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă preşedintele american Donald Trump intensifică războiul. Ziarul britanic citează două surse de la Teheran „apropiate regimului” şi care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv în Bulgaria.

Parlamentul bulgar a autorizat luna trecută desfăşurarea a până la opt avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer. Astfel de avioane sunt folosite pentru operaţiunile de realimentare în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament angajate în atacurile contra Iranului.

Potrivit presei locale din Bulgaria, două aeronave de acest fel sunt staţionate în prezent la baza Bezmer, dar Ministerul Apărării de la Sofia nu a confirmat oficial niciun număr.

Conform uneia dintre sursele citate de Financial Times, printre potenţialele ţinte ale represaliilor iraniene se numără şi Cipru, ţară unde o bază aeriană britanică a fost deja atacată de o dronă în martie.