HAMA × Dominic Marcu: cinci sezoane în care ambiția a devenit performanță

HAMA și Dominic Marcu – un parteneriat construit în jurul performanței și motorsportului electric.

Din 2022, HAMA susține proiectul de motorsport electric al lui Dominic Marcu. De la Tesla Model 3 Performance la Model S Plaid, de la primele podiumuri la victorii absolute, parteneriatul a crescut odată cu rezultatele și cu ambiția de a împinge tehnologia mai departe.

Performanța nu începe pe podium. Începe cu mult înainte: cu pasiunea pentru ceea ce faci, cu ambiția de a merge mai departe și cu partenerii care aleg să creadă în aceeași direcție. Din 2022, HAMA și Dominic Marcu construiesc împreună o poveste despre tehnologie, progres și performanță – într-un motorsport în care limitele se măsoară în fracțiuni de secundă, dar evoluția se construiește în ani.

Pentru Dominic Marcu, drumul către performanță a venit și cu o alegere neconvențională: aceea de a demonstra că tehnologia electrică poate depăși statutul de alternativă și poate deveni cu adevărat competitivă într-unul dintre cele mai exigente medii pentru un automobil – motorsportul.

Power your passion

În primăvara lui 2022, Dominic Marcu se pregătea să aducă la startul Campionatului Național de Viteză în Coastă o Tesla Model 3 Performance transformată pentru competiție. Era un proiect ambițios și, la momentul respectiv, încă atipic într-o lume dominată tradițional de motoarele termice. HAMA România a ales atunci să se alăture lui Dominic și proiectului său.

Nu era încă povestea tuturor victoriilor care aveau să urmeze. Era un pariu pe o direcție, pe tehnologie și pe inovație. Dar, înainte de toate, pe pasiunea unui pilot hotărât să construiască ceva diferit.

Pentru HAMA, asocierea a venit firesc într-un teritoriu în care tehnologia nu este doar prezentă, ci devine instrument de performanță.

Adelina Panait, HAMA România, și Dominic Marcu.

„În 2022 ne-am alăturat lui Dominic pentru că am văzut mai mult decât un proiect de motorsport. Am văzut pasiune, curajul de a testa limite și dorința de a demonstra că tehnologia poate deschide drumuri noi. Pentru noi, parteneriatele relevante sunt cele în care există valori comune și în care poți crește împreună, nu doar să fii prezent într-un moment de vizibilitate.”



Adelina Panait, Marketing Manager HAMA România

Power your progress

Pasiunea te poate pune la start, însă progresul este cel care te ține în poveste. Tesla Model 3 Performance a devenit pentru Dominic mai mult decât o mașină de competiție. A fost începutul unui proces continuu de dezvoltare – tehnică, sportivă și strategică.

În motorsport, progresul rareori are forma unui salt spectaculos. De cele mai multe ori înseamnă sute de ajustări mici, analiză, disciplină și disponibilitatea de a învăța după fiecare cursă. Fiecare etapă aduce informații noi, iar fiecare rezultat devine punct de plecare pentru următorul.

În 2022, primul sezon al parteneriatului cu HAMA și primul sezon complet la volanul Tesla Model 3 Performance, Dominic a devenit campion național la categoria automobilelor electrice. În același an a obținut două clasări pe locul 4 în clasamentul general și locul 2 într-una dintre manșele de concurs de la Straja.

În 2023, proiectul a făcut un nou pas. Dominic a urcat pentru prima dată pe podiumul absolut al unei etape de viteză în coastă, cu locul 3 Open la Trofeul Valea Uzului, unde s-a impus și la Categoria I. Performanța a fost repetată la Straja, cu un nou loc 3 în clasamentul Open.

Anul 2024 a adus momentul care a confirmat definitiv potențialul proiectului electric. La Trofeul Râșnov, Dominic a câștigat clasamentul absolut al etapei CNVC cu Tesla Model 3 Performance, o premieră în România pentru o mașină 100% electrică. În același sezon a făcut pasul către Tesla Model S Plaid de competiție, debutând cu locul 1 la Categoria III la Transalpina Challenge. La finalul anului, Dominic încheia sezonul pe primul loc la Categoria III și pe locul 3 în clasamentul Open.

Tesla Model 3 Performance în acțiune – începutul proiectului electric.

HAMA × Dominic Marcu – 5 sezoane, 5 repere 2022 – HAMA se alătură proiectului Tesla Model 3 Performance; Dominic devine campion național la automobile electrice. 2023 – primele podiumuri absolute: locul 3 Open la Valea Uzului și Straja. 2024 – victorie absolută CNVC la Râșnov cu Model 3 Performance; debut cu Model S Plaid și locul 1 la Categoria III. 2025 – două victorii Open, 8 victorii din 8 la Categoria III și al patrulea titlu consecutiv. 2026 – 4 victorii de categorie în primele 5 etape ale sezonului.

„În motorsport nu construiești nimic important de la o etapă la alta. Ai nevoie de timp, de oameni care înțeleg proiectul și de parteneri care văd direcția pe termen lung. Faptul că HAMA este alături de mine încă din 2022 a însemnat continuitate într-o perioadă în care am schimbat mașini, am dezvoltat soluții noi și am ridicat permanent obiectivele. Rezultatele de astăzi sunt suma tuturor acestor pași.”



Dominic Marcu

Dominic Marcu înainte de start.

Power your performance

În motorsport, progresul devine performanță atunci când rezultatele nu mai sunt excepții, ci constanță.

În 2025, la volanul Tesla Model S Plaid, Dominic a transformat evoluția ultimilor ani într-un sezon de referință: a câștigat clasamentul Open la Trofeul Râșnov și la Cupa Mediașului, a încheiat cu opt victorii din opt etape la Categoria III și și-a asigurat al patrulea titlu consecutiv.

În 2026, rezultatele au continuat. În primele cinci etape ale sezonului, Dominic a obținut patru victorii la Categoria III – la Rânca, Marele Premiu al Brașovului, Harghita Challenge și Trofeul Sinaia. La Reșița, unde a revenit la Tesla Model 3 Performance, a încheiat pe locul 2 al categoriei. La cursa de acasă, de la Sinaia, victoria de categorie a fost completată de locul 7 în clasamentul Open.

Performanța în cifre 8/8 – victorii la Categoria III în sezonul 2025. 4 – titluri consecutive până la finalul sezonului 2025. 4/5 – victorii la Categoria III în primele cinci etape din 2026.

Dincolo de circuit

Astfel, 2025 și 2026 nu marchează începutul performanței, ci momentul în care anii de testare, dezvoltare și rezultate în creștere se transformă într-o constanță competitivă.

În vara lui 2026, relația lui Dominic Marcu cu universul Tesla a primit și o confirmare aparte, dincolo de traseul de concurs. Pilotul român a intrat în posesia unui Tesla Model S Signature, ediție produsă în numai 250 de exemplare la nivel mondial, creată pentru a marca finalul producției Model S. Este primul exemplar Model S Signature ajuns în România.

Momentul are o valoare simbolică aparte: în urmă cu câțiva ani, Dominic alesese să investească într-o direcție în care puțini vedeau deja motorsport de performanță. Astăzi, tehnologia electrică nu mai este doar tipul de propulsie al mașinilor sale, ci a devenit o parte esențială din identitatea lui de pilot.

Un parteneriat construit în mișcare

Există o diferență esențială între a susține un rezultat și a susține un parcurs. Parcursul înseamnă tot ceea ce se întâmplă înaintea unui loc în clasament: încercări, dezvoltare, riscuri, etape în care lucrurile funcționează și etape în care trebuie regândite.

Din 2022, HAMA și Dominic Marcu au traversat împreună această evoluție. Pentru HAMA, parteneriatul aduce într-un teritoriu concret valori care se regăsesc firesc într-un brand de tehnologie: mobilitate, energie, inovație și performanță. Pentru Dominic, înseamnă continuitatea unei relații construite de-a lungul mai multor sezoane, nu doar în jurul momentelor de podium.

Privit în ansamblu, traseul comun al ultimilor cinci sezoane are o logică firească: pasiunea a deschis direcția, progresul a transformat-o într-un proiect competitiv, iar performanța a venit ca rezultat al continuității.

După cinci sezoane împreună, HAMA × Dominic Marcu vorbește mai puțin despre un logo pe o mașină de curse și mai mult despre ceea ce poate construi, în timp, un parteneriat bazat pe valori comune și pe aceeași dorință de evoluție.

Power your passion. Power your progress. Power your performance.

Dominic Marcu – portret oficial de paddock.