Oil Terminal intră în conflict de muncă. Sindicaliștii avertizează: o grevă de 5 zile ar costa mai mult decât creșterea salariilor

Sindicatul Oil Terminal va declanșa conflictul colectiv de muncă începând cu 24 august. Foto: Oil Terminal

Sindicatul Oil Terminal va declanșa conflictul colectiv de muncă începând cu 24 august, după ce negocierile privind o majorare salarială de 6,5% au eșuat. Sindicaliștii spun că Guvernul nu a aprobat memorandumul necesar pentru creșterea salariilor și avertizează că escaladarea conflictului ar putea avea efecte inclusiv asupra lanțului de aprovizionare cu produse petroliere și a funcționării rafinăriilor.

Decizia a fost luată după ultima rundă de discuții cu conducerea companiei și după o perioadă de 50 de zile în care declanșarea conflictului a fost amânată. În acest interval, reprezentanții angajaților spun că au încercat să deblocheze situația prin discuții cu Ministerul Energiei, Consiliul Județean Constanța și Prefectura Constanța, fără ca memorandumul privind majorarea salarială să fie aprobat.

Creșterea cerută este de 6,5% la nivelul companiei, procent despre care sindicatul spune că este sub rata actuală a inflației și este prevăzut de cadrul legislativ.

CNS Cartel ALFA, care și-a anunțat sprijinul pentru Sindicatul Oil Terminal, critică dur poziția Guvernului și susține că refuzul aprobării majorării ar putea produce pierderi mai mari decât suma necesară pentru creșterea salariilor.

Potrivit organizației sindicale, aplicarea memorandumului ar presupune costuri suplimentare de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârșitul anului, în timp ce o eventuală grevă de cinci zile ar putea produce companiei un prejudiciu estimat la peste 6,5 milioane de lei.

„Cu pretextul reducerii deficitului și în numele unei așa-zise eficiențe economice, autoritățile împing la extrem un conflict de muncă care ar putea provoca prejudicii semnificativ mai mari decât bugetul necesar pentru a asigura menținerea puterii de cumpărare a salariilor din companie”, transmite Cartel ALFA.

Sindicaliștii susțin că pagubele ar putea fi și mai mari dacă sunt luate în calcul efectele indirecte asupra activității Oil Terminal. Ei avertizează asupra unor posibile probleme în lanțul de aprovizionare cu produse petroliere, asupra funcționării rafinăriilor și, mai larg, asupra securității energetice a României.

„Prejudiciul este cu mult mai amplu decât presupusele «economii» la buget”, afirmă organizația sindicală.

Cartel ALFA acuză totodată autoritățile că încearcă să transfere asupra angajaților costurile măsurilor de reducere a cheltuielilor și cere Guvernului să intervină înainte ca disputa să escaladeze.

Organizația solicită aprobarea rapidă a măsurilor necesare pentru evitarea unui conflict de muncă despre care spune că ar putea avea „efecte economice și sociale greu de evaluat”.