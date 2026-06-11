Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli

mascații au făcut descinderi la vedetele de pe TikTok care și-ar fi ascuns veniturile obținute pe platformele sociale Foto: Facebook/Poliția Română

Joi dimineață, mascații au făcut descinderi la vedetele de pe TikTok care și-ar fi ascuns veniturile obținute pe platformele sociale. Printre cei vizați ar fi și Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli. El a fost dus la audieri, la poliție. Prejudiciul din acest dosar depășește 3 milioane de lei.

Autoritățile au descins încă de la primele ore ale dimineții la patru persoane, patru influenceri cunoscuți pe rețelele sociale. Surse Antena 3 CNN spun că printre aceste patru persoane se numără și Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli pe rețelele.

Audierile sunt făcute într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Autoritățile susțin că cei patru creatori de conținut nu ar fi declarat la stat sume de aproximativ 3 milioane de lei, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 600.000 lei la bugetul de stat.

Surse Antena 3 CNN spun că Makaveli ar fi fost cel care ar fi început toată această schemă, iar ceilalți trei ar fi fost pur și simplu complici la aceste fapte, că acesta s-ar fi folosit de conturile lor, astfel încât să vireze banii pentru a nu se ajunge la el.

Poliția a emis un comunicat despre operațiune:

„La această oră, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Activitățile vizează identificarea și aducerea la sediul unității de poliție a celor patru persoane, în vederea aducerii la cunoștință a încadrării juridice, drepturilor și obligațiilor, audierii și instituirii de măsuri asigurătorii în vederea acoperirii prejudiciului”.