Ucraina cere 20 de miliarde de dolari de la aliați pentru a face Rusia „să ardă”, la propriu. Vrea banii înainte de summit-ul NATO

Lovitură cu dronă ucraineană în Krasnodar, Rusia, martie 2026. Imagine recuperată de pe camerele de supraveghere. Foto: Profimedia Images

Ucraina dorește să obțină încă 20 de miliarde de dolari de la aliații săi pentru a-și consolida avantajul curent pe câmpul de luptă împotriva Rusiei, a declarat pentru Politico un oficial de rang înalt din domeniul Apărării de la Kiev.

„Toată lumea vede că Rusia arde, iar noi vrem să ardă și mai tare, însă avem nevoie de finanțare pentru asta”, a spus oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Solicitarea de 20 de miliarde de dolari va fi formalizată pe 18 iunie, la următoarea reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și sub numele de Formatul Ramstein.

În cadrul acestei structuri, aliații coordonează sprijinul financiar și militar acordat Kievului.

Potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, chestiunea finanțării suplimentare a fost deja discutată de ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unei serii de întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei,

Fiecărui aliat i se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru a atinge ținta de 20 de miliarde, a precizat oficialul citat de Politico, adăugând că „poate fi vorba de ajutor financiar sau împrumut.”

Sprijinul pentru Ucraina, discutat la summit-ul NATO

Sprijinul pentru Ucraina va reprezenta una dintre temele principale ale summit-ului liderilor NATO din luna iulie, care va avea loc la Ankara.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la eveniment, în marja reuniunii.

Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este stabilit la 4,4 trilioane de grivne (aproximativ 85 de miliarde de euro), iar cele 20 de miliarde de dolari ar veni în completarea acestei sume.

Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare. Este cel mai ridicat nivel procentual din lume.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, țările partenere s-au angajat deja să ofere 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară în acest an.

Cele 20 de miliarde suplimentare ar aduce Ucraina aproape de obiectivul de 60 de miliarde de dolari în asistență bilaterală, stabilit de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ce vrea să facă Ucraina cu cele 20 de miliarde de dolari

Dacă suma suplimentară de 20 de miliarde de dolari va fi obținută, Ucraina intenționează să folosească fondurile în următoarele direcții:

pentru sisteme de apărare antiaeriană,

pentru extinderea contribuțiilor la Lista Prioritară a Necesităților Ucrainei (Prioritised Ukraine Requirements List), program coordonat de NATO, prin care aliații achiziționează armament pentru Kiev din Statele Unite,

pentru cumpărarea de drone, muniții, echipamente de război electronic, capabilități cu rază lungă de acțiune,

pentru achiziții directe de la companiile ucrainene din industria de apărare.

Kiveul vrea ca aceste capabilități să fie direcționate către continuarea atacurilor tot mai îndrăznețe ale forțelor ucrainene asupra Rusiei.

Kievul și-a intensificat dezvoltarea tehnologiilor pentru drone și rachete, iar în ultimele luni a lansat o campanie pe mai multe niveluri: de la atacuri cu drone cu rază scurtă de acțiune, care au transformat linia frontului într-o zonă practic inaccesibilă, la lovituri cu drone cu rază medie care lovesc rețelele logistice și de transport ale Rusiei, provocând tot mai frecvente penurii de combustibil și aprovizionare.

Forțele ucrainene au lansat, de asemenea, atacuri cu drone și rachete în adâncul teritoriului rus, vizând fabrici, rafinării de petrol, porturi și alte obiective strategice.

„Sistemele fără pilot ale Ucrainei operează cu succes la diferite niveluri: de la îndeplinirea misiunilor pe linia frontului până la lovirea unor ținte-cheie ale inamicului aflate la sute de kilometri în interiorul teritoriului acestuia”, a scris președintele Volodimir Zelenski, joi, pe rețelele sociale.

Oficial ucrainean: fereastra de oportunitate a avantajului în fața Rusiei se închide

Atacurile Ucrainei l-au determinat pe președintele rus Vladimir Putin să solicite consolidarea apărării antiaeriene a țării.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat, joi, apelurile Ucrainei pentru obținerea unui sprijin financiar suplimentar.

„De fiecare dată este aceeași poveste veche: 'Kievul are nevoie de mai mulți bani'. Dacă ar fi să ilustrăm termenul de 'automutilare politică', acesta ar fi cel mai bun exemplu”, a declarat ea.

Ucraina dorește să continue să câștige teren în confruntarea cu Rusia înainte ca Moscova să reușească să încline, din nou, balanța în favoarea sa.

„Fereastra de oportunitate se închide. Rusia este rapidă și inovatoare.

Dacă îi oferim timp să se adapteze din nou, am putea pierde singura șansă reală de a pune capăt acestui război prin negocieri autentice.

Iar dacă Rusia își dezvoltă propriile drone de atac de tipul celor cu rază medie, pentru noi ar fi o catastrofă”, a conchis oficialul ucrainean citat de Politico.