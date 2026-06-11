O importantă rafinărie de petrol din sudul Rusiei e în flăcări după un atac ucrainean. Rusia răspunde cu rachete şi drone

Incendiu la Rafinăria de Petrol Afipsky, regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, după un atac al Ucrainei. Sursa colaj foto: Telegram/Exilenova-Plus & X

Un incendiu a izbucnit la Rafinăria de Petrol Afipski din Ținutul Krasnodar din Rusia, după ce dronele ucrainene au lovit instalația în cursul nopții de miercuri spre joi, potrivit fotografiilor și înregistrărilor video publicate pe rețelele sociale de martori oculari pe 11 iunie. Şi în Crimeea ocupată au fost anunţate mai multe explozii după un alt atac al forţelor ucrainene. Pe de altă parte, Rusia a lansat două rachete Iskander şi peste 200 de drone asupra mai multor zone din Ucraina, conform Ukrainska Pravda.

Rafinăria de Petrol Afipski, în flăcări după un atac ucrainean

Rafinăria Afipski este una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din sudul Rusiei, producând benzină, motorină, distilate de condensat de gaz, reziduuri petroliere grele și sulf, relatează The Kyiv Independent.

Locuitorii au declarat că Rafinăria de Petrol Afipsky a luat foc în urma unui atac ucrainean, potrivit canalului de monitorizare Telegram Exilenova-Plus. Instalația a fost posibil lovită de o rachetă ucraineană, întrucât canalele de monitorizare rusești au raportat anterior lansarea de rachete ghidate.

? Another one bites the dust.



A Ukrainian drone strike has set the Afipsky refinery in Kuban ablaze.



russia's oil empire keeps going up in smoke — a little more every night. pic.twitter.com/6bzvsEhMpb — UAVoyager?? (@NAFOvoyager) June 11, 2026

În plus, unii dintre localnicii din Afipsky au distribuit online videoclipuri care au surprins explozii și sisteme de apărare antiaeriană în acțiune deasupra orașului, aşa cum se poate vedea pe filmarea de mai sus.

Autoritățile din regiune au susținut că resturile de la dronele interceptate au fost responsabile pentru incendiul rafinăriei.

Ukrainian strikes hit the Afipsky oil refinery located in Krasnodar Krai, southern Russia, tonight.



A fire broke out at the facility. The attack reportedly carried out with cruise missiles. pic.twitter.com/ZMOx3mMgn0 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 10, 2026

"Resturi de dronă au căzut în Afipsky. Drept urmare, a izbucnit un incendiu la amplasamentul rafinăriei", a transmis Cartierul Operațional al Ținutului Krasnodar.

Autoritățile au mai declarat că epava unui drone a avariat o anexă gospodărească, a spart geamuri și a afectat o conductă de gaze într-un cartier rezidențial.

De asemenea, autoritățile și locuitorii au raportat un atac mai amplu în regiunea Krasnodar, unde trei persoane au fost rănite peste noapte. Resturi de dronă au lovit un bloc de apartamente din capitala regională Krasnodar, declanșând un incendiu și rănind două persoane, conform guvernatorului din Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

"Resturi de dronă au lovit un bloc de apartamente din Krasnodar, provocând un incendiu. Serviciile de urgență și specializate lucrează la fața locului. Rapoartele preliminare indică faptul că două persoane au fost rănite; acestea primesc în prezent toată asistența medicală necesară", a declarat Veniamin Kondratiev.

Acesta a adăugat că o a treia persoană a fost rănită în districtul Seversky, unde se pare că mai multe case au fost, de asemenea, avariate.

Rafinăria Afipski, una dintre cele mai mari facilități de procesare a petrolului din sudul Rusiei

Rafinăria de Petrol Afipsky procesează aproximativ 6,25 milioane de tone de țiței anual - aproximativ 2% din producția de rafinare a Rusiei - și a fost vizată în atacuri ucrainene anterioare.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat un atac reușit cu drone asupra fabricii pe 14 martie. Atacul a provocat un incendiu și avariat părți ale rafinăriei.

Ucraina a atacat şi Crimeea ocupată

În cursul nopţii trecute, au fost raportate mai multe explozii în Crimeea ocupată de Rusia, iar mai multe obiective cu legături militare par să fi fost lovite într-un atac continuu cu drone și rachete al Ucrainei, potrivit relatărilor locale și canalelor de monitorizare, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.