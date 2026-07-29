"A fost ca la Pompei": Europa, devastată de incendii și lovită de valuri de căldură fără precedent. Experții spun că e doar începutul

„Europa este epicentrul impactului” schimbărilor climatice. FOTO: Hepta

Europa se confruntă cu unele dintre cele mai puternice incendii și cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată. Locuitorii fug din calea flăcărilor, liderii se străduiesc să găsească un răspuns, iar „situația se va înrăutăți”, a declarat un expert în climă, citat de NYT.

Vara anului 2026 a doborât deja recorduri meteorologice în mai multe țări europene. Pe un continent care a traversat secole de convulsii — războaie devastatoare, pandemii mortale — acum vremea însăși este cea care îi face pe europeni să simtă că se apropie de un punct critic.

Peste 300.000 de oameni au fost strămutați în Franța și Spania, unde cele mai mari incendii din istoria modernă a celor două țări au dus la cele mai ample evacuări pe timp de pace, sate au fost distruse și sute de mii de hectare au fost mistuite de flăcări. Alte milioane de oameni așteaptă cu disperare o scădere a temperaturilor care depășesc în mod constant 40 de grade Celsius, echivalentul a 104 grade Fahrenheit.

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"Europa este epicentrul impactului"

Au fost anulate concerte și festivaluri, ultima etapă a Turului Franței a fost scurtată, iar Muzeul Luvru și Turnul Eiffel au fost închise mai devreme. Incendiile de vegetație au ajuns până în Highlands-ul scoțian. Organizatorii de la Londra au anulat o conferință despre modalitățile de gestionare a căldurii extreme. Iar numai în luna iunie, cel puțin 10.000 de oameni au murit din cauza căldurii în Europa — o cifră care s-ar putea dovedi subestimată.

„Europa este epicentrul impactului” schimbărilor climatice, a declarat Johan Rockström, un cercetător suedez care conduce Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic din Germania.

„2026 este doar începutul”, a adăugat profesorul Rockström. „Inevitabil, situația se va înrăutăți. Se va înrăutăți din ce în ce mai mult, până în punctul în care, mă tem, vom depăși limitele capacității noastre de adaptare.”

Europa nu este, desigur, singurul continent afectat. Valurile de căldură au lovit Australia și Japonia în acest an. Inundațiile au devastat Kenya și Angola. O furtună de zăpadă a paralizat estul Statelor Unite. Țările în curs de dezvoltare din emisfera sudică sunt în continuare mai vulnerabile decât Europa bogată la efectele schimbărilor climatice.

Cu toate acestea, niciun alt continent nu s-a încălzit la fel de rapid ca Europa, cu o rată de aproape două ori mai mare decât media globală începând de la mijlocul anilor 1990. Acest lucru i-a obligat pe europeni să se confrunte, mai direct decât alții, cu realitățile dure ale unei clime schimbate, în special vara, când zilele odinioară blânde au fost înlocuite de o căldură asemănătoare unui cuptor.

Deși temperaturile sunt încă mai scăzute decât în alte regiuni ale lumii, precum sud-vestul Statelor Unite sau zona Golfului Persic, Europa este mai puțin pregătită să facă față căldurii deoarece clădirile sale sunt adesea lipsite de aer condiționat și au fost construite pentru a păstra căldura. Omogenitatea arborilor de pe dealurile și câmpiile sale de coastă, mulți dintre ei plantați în perioade mai reci și mai umede, îi face extrem de inflamabili în timpul sezonului incendiilor.

„Cu acest val de căldură și aceste incendii, se poate spune că situația începe să devină insuportabilă”, a declarat Sonia Seneviratne, cercetătoare elvețiană în domeniul climei la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich.

Rămâne de văzut dacă acest lucru va duce la adoptarea unor măsuri drastice — fie pentru a limita efectele unei clime mai calde, fie pentru a ne adapta la acestea.

În Spania, premierul Pedro Sánchez a declarat o „urgență climatică”, despre care a spus că va necesita un pact de stat pentru a „ataca problema de la rădăcină, într-un mod structural”. În Franța, președintele Emmanuel Macron a promis să replanteze vastele păduri de pini care au fost distruse de incendii în regiunea Gironde în ultima săptămână, folosind alte specii de arbori, mai bine adaptate unui climat uscat și călduros.

„Situația în care ne aflăm astăzi este cea mai dificilă pe care am înregistrat-o vreodată, cea mai dificilă de la cel de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Macron.

Cu toate acestea, în pofida sentimentului de urgență, angajamentul Europei de a reduce emisiile de dioxid de carbon — un obiectiv despre care oamenii de știință spun că este singura modalitate sigură de a limita schimbările climatice — riscă să fie diluat. În această lună, Uniunea Europeană a propus modificarea unor reguli astfel încât anumite industrii să poată polua la niveluri ușor mai ridicate și pentru o perioadă mai lungă.

Continentul cu cea mai rapidă încălzire

Politicile de „zero emisii nete”, care urmăresc echilibrarea gazelor cu efect de seră eliberate în atmosferă cu cantitatea eliminată, au devenit ținte convenabile pentru critici, în special în zona dreptei, care le consideră un lux pe care Europa nu și-l poate permite într-o perioadă de creștere economică slabă și insecuritate energetică. Iar indiferent de ceea ce face Europa, traiectoria globală depinde de China și Statele Unite, unde președintele Trump a numit schimbările climatice o „escrocherie”, precum și de țările în curs de dezvoltare, mari consumatoare de energie.

Episoadele anterioare de căldură au scos la iveală și alte vulnerabilități ale Europei. La sfârșitul lunii iunie, operatorii feroviari au anulat curse, iar Franța a oprit temporar mai multe reactoare nucleare pentru a evita deversarea apei supraîncălzite în râuri deja calde. Pe măsură ce seceta s-a intensificat, nivelul scăzut al apelor din Dunăre și Rin a perturbat traficul fluvial.

Statutul Europei de continent cu cea mai rapidă încălzire este o consecință atât a schimbării tiparelor meteorologice, cât și a proximității sale față de Arctica, unde reducerea zăpezii și a gheții lasă mai multe suprafețe întunecate care absorb căldura.

Continentul este cu peste 1,6 grade Celsius, echivalentul a 2,9 grade Fahrenheit, mai cald decât era în urmă cu trei decenii, iar creșterea temperaturii este suficient de rapidă pentru a fi observată de-a lungul unei singure generații. La începutul acestei săptămâni, Franța înregistrase 53 de valuri de căldură din 1947; 28 dintre acestea au avut loc în ultimii 15 ani.

Până în 2050 valurile de căldură ar putea fi de cinci ori mai frecvente

Potrivit Météo-France, serviciul național de meteorologie și climatologie, Bordeaux nu a înregistrat niciodată, între 1921 și 2000, o zi cu temperaturi de cel puțin 39 de grade Celsius (102,2 grade Fahrenheit). În această vară, acest lucru s-a întâmplat de opt ori, inclusiv miercuri, iar sezonul nici măcar nu a ajuns la jumătate. Viticultorii din Bordeaux, deja afectați de căldură, se tem acum că fumul va contamina celebrele lor podgorii.

Friederike Otto, climatolog german la Imperial College London, a declarat că tiparele de vânt ale „curentului jet” și sistemele de înaltă presiune puteau cândva să mențină în Europa zile întregi de „vreme de vară cât de cât plăcută”. Acum, a spus ea, aceleași dinamici generează condiții chinuitoare deoarece apar în paralel cu un climat mai cald.

Cel mai înfricoșător aspect al verii europene, spun oamenii de știință, este că aceasta ar putea părea blândă în retrospectivă. Planeta se îndreaptă deja spre depășirea obiectivului central al Acordului de la Paris din 2015: oprirea încălzirii planetei la mai mult de două grade Celsius, echivalentul a 3,6 grade Fahrenheit, peste nivelurile preindustriale.

Departe de a se tempera, ritmul încălzirii pare să se accelereze, susțin unii experți. Serviciul francez de meteorologie și climatologie a prezentat o imagine distopică, afirmând că până în 2050 valurile de căldură ar putea fi de cinci ori mai frecvente, în timp ce temperaturile ar putea ajunge la 118 grade Fahrenheit.

NYT relatează că într-un centru expozițional imens din Bordeaux, unde mii de evacuați s-au adăpostit duminică, acel viitor devenise deja realitate. Céline Lartigue, în vârstă de 51 de ani, asistentă socială, a trebuit însă să recurgă la trecutul îndepărtat al Europei pentru a descrie cenușa și cerul portocaliu pe care le-a văzut în timp ce își părăsea casa din suburbia St.-Médard-en-Jalles, unde fabricile produc combustibilul pentru rachetele nucleare ale Franței. „A fost ca la Pompei”, a spus ea, potrivit sursei citate.