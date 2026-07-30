Locuitorii se opun includerii unui sat din Polonia pe lista monumentelor protejate

Un sat din Polonia ar putea deveni monument protejat, însă locuitorii se opun. Sursa colaj foto: Facebook/Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Decizia de a desemna un sat drept monument protejat a stârnit o opoziție puternică din partea locuitorilor, care au jurat să "lupte până la capăt" împotriva măsurilor despre care spun că le vor limita posibilitatea de a-și renova locuințele și de a construi pe propriile terenuri, relatează Notes From Poland.

Satul vizat este Ostaszów, situat în provincia Silezia Inferioară din sud-vestul Poloniei. Acesta a fost înființat în 1936 de Germania nazistă, ca așezare agricolă alcătuită din aproximativ 42 de ferme. La acea vreme, regiunea aparținea încă Germaniei.

Conservatorul Monumentelor din Voievodatul Silezia Inferioară susține că Ostaszów are o "arhitectură istorică unitară și unică", care justifică acordarea statutului de monument protejat de stat. În schimb, autoritățile locale afirmă că modul în care a fost luată decizia, în pofida opoziției locuitorilor, demonstrează că "vocea comunităților locale nu are nicio importanță".

Wieś Ostaszów wpisana do rejestru zabytków. Mieszkańcy będą się odwoływaćhttps://t.co/ZxmH2lbHnb pic.twitter.com/cPdL73PXIH — Dzieje.pl (@dziejepl) July 26, 2026

După cel de-Al Doilea Război Mondial, cea mai mare parte a regiunii Silezia Inferioară, inclusiv satul Ostaszów, a intrat în componența Poloniei. Arhitectura localității a rămas în mare parte neschimbată, locuințele fiind construite în continuarea hambarelor, formând ansambluri gospodărești unitare și deosebite. În prezent, satul are aproximativ 250 de locuitori.

La începutul acestui an, localnicii au fost informați că au fost demarate procedurile pentru includerea satului în registrul monumentelor protejate, a transmis cotidianul Gazeta Wyborcza. Conservatorul Monumentelor din Voievodatul Silezia Inferioară a anunțat vineri, 23 iulie, că a luat decizia finală.

"Valoarea istorică, științifică și artistică unică, peste standardele obișnuite, a satului Ostaszów ca monument nu poate fi pusă la îndoială", se precizează într-un comunicat al instituției.

Documentul menționează că un studiu realizat de o echipă care lucrează sub coordonarea Ministerului Culturii a concluzionat că Ostaszów este singura așezare de acest tip din Silezia Inferioară care s-a păstrat până în prezent.

Locuitorii și autoritățile locale au anunțat însă că vor contesta decizia, susținând că aceasta va genera birocrație suplimentară și va limita dreptul proprietarilor de a decide asupra lucrărilor de construcție și renovare.

"Ne așteaptă o luptă juridică ce poate dura ani de zile, dar nu vom renunța. Noi vom lupta până la capăt. Noi credem că deciziile privind cele 42 de case din Ostaszów trebuie luate de locuitorii lor, nu de funcționari care ne fac rău", au transmis locuitorii într-un comunicat citat de agenția de presă poloneză (PAP).

La rândul său, primarul satului Ostaszów, Sylwia Mazur, a criticat decizia autorităților.

"Într-un stat de carton, vocea comunităților locale nu are nicio importanță – contează doar ordinele și interdicțiile. Viitorul nostru este decis de un funcționar lipsit de empatie din Wrocław, care nici măcar nu și-a făcut timp să se întâlnească cu cei afectați de propriile decizii", a declarat Sylwia Mazur.

Conservatorul Monumentelor din Voievodatul Silezia Inferioară a precizat însă că, până la finalizarea procedurii de soluționare a contestațiilor, lucrările de construcție nu vor putea continua. Instituția a adăugat că intenționează să colaboreze cu locuitorii pentru a elabora reguli privind renovările și investițiile, în conformitate cu legislația referitoare la protejarea monumentelor istorice.

Potrivit cotidianului Gazeta Wyborcza, unii locuitori au declarat că simpla deschidere a procedurii, în luna ianuarie, i-a obligat deja să suspende lucrările la proprietățile lor. Alții susțin că noul statut va majora costurile renovărilor, din cauza cerințelor stricte impuse pentru conservarea patrimoniului.

Conservatorul Monumentelor din Voievodatul Opole a menţionat că, până în 2021, 86 de sate din Polonia fuseseră deja incluse în registrul monumentelor istorice datorită structurii lor urbanistice și valorii lor istorice, au mai scris jurnaliştii de la Notes From Poland.