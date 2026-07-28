Mica și săraca Burkina Faso a înregistrat peste 6 miliarde de dolari în aur în șase luni

2 minute de citit Publicat la 23:32 28 Iul 2026 Modificat la 23:32 28 Iul 2026

Mină de aur în Burkina Faso. Foto: Getty Images

Burkina Faso a înregistrat, în prima jumătate a anului 2026, aur în valoare de peste 6 miliarde de dolari prin sistemul oficial de producție și cumpărare controlat de stat. Guvernul militar încearcă să aducă mai mult aur în circuitul legal și să își întărească supravegherea asupra uneia dintre cele mai importante industrii aurifere din Africa.

Datele au fost prezentate la evaluarea de la jumătatea anului a activității ministrului Energiei, Minelor și Carierelor, Yacouba Zabré Gouba. Ministerul a anunțat că, până la 30 iunie, își îndeplinise obiectivele în proporție de 61,7%.

Potrivit guvernului, minele industriale au produs 26 de tone de aur fin în primele șase luni ale anului.

În aceeași perioadă, Compania Națională pentru Substanțe Prețioase, SONASP, a cumpărat aproximativ 29 de tone de aur de la minerii artizanali și de la exploatările semi-mecanizate. Ținta pentru întregul an este de 45 de tone.

În total, peste 55 de tone de aur au fost produse sau cumpărate prin structurile supravegheate de stat în prima jumătate a anului 2026. Această cantitate valorează aproape 6 miliarde de dolari. Suma arată importanța tot mai mare a Burkina Faso pe piața mondială a aurului, dar și nivelul ridicat al prețului metalului prețios, pe fondul tensiunilor geopolitice și al cererii mari din partea băncilor centrale.

Datele arată și că autoritățile încearcă să aducă o parte mai mare din aurul extras artizanal în economia legală.

Companiile miniere mari își declară direct producția, iar aurul extras de minerii artizanali și semi-mecanizați este cumpărat de SONASP.

Prin acest sistem, statul poate urmări mai ușor de unde provine aurul, poate combate contrabanda, își poate mări rezervele și poate încasa mai multe venituri din exploatarea resurselor minerale.

Această strategie este una dintre principalele componente ale reformelor din minerit. Guvernul vrea să crească rolul statului în acest sector și să facă mai transparente atât exploatările industriale, cât și cele de mici dimensiuni.

Reformele din minerit avansează

În baza noului Cod minier, autoritățile au înființat nouă cooperative de mineri artizanali în mai multe regiuni ale țării.

De asemenea, au fost stabilite patru zone speciale pentru mineritul artizanal, astfel încât exploatările mici și cele industriale să poată funcționa mai ușor în aceleași regiuni, fără conflicte.

Guvernul a continuat operațiunile de verificare, topire, cântărire și ambalare a aurului, pentru a controla mai atent producția națională.

În același timp, autoritățile au intensificat acțiunile împotriva rețelelor care comercializează ilegal aur.

Guvernul a anunțat că lucrează și la o mai bună cunoaștere a rezervelor minerale ale țării și la dezvoltarea proiectelor administrate de Compania de Participații Miniere din Burkina Faso, SOPAMIB.

SOPAMIB este compania de stat creată pentru a mări implicarea guvernului în industria minieră.

Reformele fac parte dintr-un plan mai larg prin care autoritățile vor să controleze mai bine resursele strategice, să reducă contrabanda și să păstreze în țară o parte mai mare din veniturile obținute din aur.

Pe lângă minerit, guvernul a anunțat și extinderea infrastructurii de producție și distribuție a energiei electrice.

Patru centrale electrice, dintre care trei termice, au fost finalizate în prima jumătate a anului. Acestea au adăugat o capacitate totală de 126,4 megawați.

Autoritățile au finalizat și centrala solară Zagtouli, cu o capacitate de 17 megawați, iar centralele Komsilga și Donsin sunt aproape gata.

Prin aceste proiecte, Burkina Faso încearcă să își întărească atât securitatea energetică, cât și industria minieră. Guvernul consideră că cele două sectoare sunt esențiale pentru reducerea dependenței economice a țării, în contextul problemelor de securitate și al schimbărilor geopolitice din regiunea Sahel.