O țară mică și săracă și-a crescut economia datorită aurului atât de mult, încât a reușit să obțină și bani de la FMI

Creditorul cu sediul la Washington a aprobat, de asemenea, o nouă Facilitate de Reziliență și Sustenabilitate (RSF), în valoare de aproximativ 124,3 milioane de dolari, care va funcționa până în septembrie 2027 și se va concentra în mare măsură pe adaptarea la schimbările climatice și stabilitatea agriculturii.

Cea mai recentă plată vine în urma revizuirii de către Fond a acordului ECF pe 48 de luni, aprobat inițial în septembrie 2023. Oficialii FMI au declarat că economia a demonstrat o forță notabilă, determinată în mare parte de o creștere bruscă a prețurilor globale ale aurului și de reformele din sectorul minier promovate de guvernul căpitanului Ibrahim Traoré.

Potrivit Fondului, creșterea industriei miniere a transformat poziția externă a țării, schimbând contul curent de la deficit la un surplus preconizat de 0,8% în 2026.

„Economia din Burkina Faso s-a dovedit a fi rezistentă în contextul provocărilor legate de securitate și umanitare”, a declarat Kenji Okamura, director general adjunct al FMI, menționând că „măsurile îmbunătățite de guvernanță și mobilizarea mai puternică a veniturilor interne au contribuit la crearea unui spațiu fiscal, menținând în același timp inflația sub control și datoria pe o traiectorie sustenabilă”.

Dincolo de stabilitatea macroeconomică, RSF-ul recent aprobat își propune să consolideze reziliența la schimbările climatice într-una dintre cele mai vulnerabile regiuni ale lumii.

Având în vedere că aproximativ 80% din populație depinde de agricultura de subzistență, se așteaptă ca finanțarea să sprijine măsurile de adaptare agricolă și să îmbunătățească finanțarea riscurilor de dezastre, reducând dependența periodică a țării de importurile de alimente de urgență.

Cu toate acestea, FMI a semnalat că reformele de guvernanță sunt încă în curs de desfășurare. Autoritățile au finalizat șase din cele unsprezece recomandări prioritare din cadrul Evaluării Diagnostice a Guvernanței, inclusiv măsuri pentru consolidarea integrității procedurilor de acordare a licențelor miniere.