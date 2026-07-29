Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: „Mi se pare o crimă ceea ce face Ilie Bolojan acum”

Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că România nu are locuri libere la ATI în cazul în care s-ar întâmpla un incident de securitate mai grav și îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că „slăbește sistemul de sănătate” prin reducerea veniturilor personalului medical prevăzută de noua lege a salarizării și prin blocarea angajărilor din spitale – măsuri pe care le califică drept „crimă”.

„Mi se pare o crimă ceea ce face domnul Bolojan acum și vă spun de ce spun cuvintele astea mai grele: pentru că dânsul, din păcate, nu înțelege cum funcționează sistemul de sănătate și, cu siguranță, nu înțelege nici cum funcționează economia, iar rezultatele se văd într-o perioadă geopolitică dificilă”, a declarat Rogobete.

Fostul ministru a avertizat că actuala formă a legislației ar putea provoca o plecare masivă a personalului medical.

„Va fi cel mai mare exod al medicilor de după Revoluție, dacă această formă a legislației va trece”, susține el.

El a criticat și reducerile de venituri vizate pentru anesteziști: „Ca un anestezist să piardă până la 4.000 lei pe lună din venit este noaptea minții, trebuie să fii redus mental să susții așa ceva”.

Rogobete a pus în discuție și capacitatea sistemului în context de securitate, invocând gradul de ocupare al secțiilor ATI: „dacă, Doamne ferește, mâine pică o dronă oriunde în țara asta, nu există locuri libere la ATI! Gradul de ocupare al secțiilor de ATI în România este de peste 90% permanent”.

Fostul ministru a acuzat și PNL că s-a opus în Comisia de Sănătate unui amendament privind angajările din spitale: „Cei de la PNL au ales să susțină crima pe care o face Ilie Bolojan în țara asta în acest moment, și când spun crimă mă refer la toate aspectele. Crimă pentru sistemul de sănătate, crimă pentru doctori, crimă pentru tinerii absolvenți de la Medicină, care sunt toți șomeri”.

El a respins ideea că tinerii medici ar fi absorbiți de sistemul privat: „sistemul privat nu poate absorbi o cantitate atât de mare de medici, oricât ar vrea sectorul privat”.

Ședința de guvern și deblocarea posturilor

Ilie Bolojan a convocat, marți seară, o ședință extraordinară de Guvern, la doar câteva ore după ce Federația SANITAS a anunțat că greva generală din sistemul sanitar va continua.

În cadrul ședinței, Guvernul a aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Deși s-a propus deblocarea unui număr de peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar, forma finală a Memorandumului prevede doar 6.850 de posturi.

Bolojan a explicat că s-a ajuns la această cifră prin aplicarea a două criterii, între care ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului – spitalele cu o pondere mai mică primind bonificații.

La finalul ședinței, premierul a respins motivele protestului: Bolojan a declarat că protestul personalului medical din spitale „se bazează pe minciuni și dezinformare” și a susținut că niciun angajat din sistemul sanitar nu va avea venituri diminuate dacă legea salarizării va fi adoptată.

El și-a cerut totodată scuze pacienților: „Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve”.

Principalul punct de dispută rămâne salarizarea: potrivit Solidaritatea Sanitară, aproximativ 30.000 de angajați ar putea înregistra scăderi de venituri, în timp ce pentru circa 50.000 de salariați, în special infirmiere și asistenți medicali, ar urma creșteri de aproximativ 800-900 de lei.

Federația SANITAS a anunțat că greva va continua.