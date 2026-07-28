Bolojan a convocat de urgență o ședință de guvern. Surse: Vor fi deblocate posturile din sistemul sanitar

1 minut de citit Publicat la 18:23 28 Iul 2026 Modificat la 18:24 28 Iul 2026

Bolojan a anunțat ședință extraordinară de guvern, marți seară. Foto: gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de guvern, marți seară, la scurt timp după ce federația sindicală SANITAS a anunțat că va continua greva generală, după discuțiile purtate la Ministerul Sănătății chiar în prima zi a protestului.

Surse Antena 3 CNN spun că pe agenda ședinței de guvern se va afla Memorandumul prin care ministrul Sănătății, Cseke Attila, a propus deblocarea a peste 7.800 de posturi din sistemul sanitar.

Conform unei informări oficiale a Palatului Victoria, ședința extraordinară de guvern se va desfășura în sistem hibrid - fizic și online - începând de la ora 20.

Ce prevede Memorandumul Ministerului Sănătății

Conform celor publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, Memorandumul inițiat de Cseke Attilla prevede deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul public de sănătate.

"Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7.805,5 de posturi în sistemul sanitar, în urma finalizării analizei efectuate, realizată împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza criteriilor solicitate.

Din totalul posturilor propuse, 7.360 de posturi sunt pentru spitale din subordinea Ministerului Sănătății, a unităților administrativ teritoriale și spitalelor din alte rețele. Alte 445,5 posturi sunt pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi este următoarea:

1.336 posturi de medic;

2.923 posturi de asistent medical;

2.823 posturi pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, etc)

278 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Ministerul Sănătății precizează că a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activității și necesitatea asigurării continuității serviciilor medicale.

Spitalele care desfășoară activități medicale cu un grad mai ridicat de complexitate și care gestionează cazuri mai dificile au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unitățile cu activitate redusă au primit un număr de posturi adaptat nevoilor identificate, după aplicarea criteriilor, se arată pe site-ul ministerului.

Tot acolo se menționează că "Ministerul Sănătății transmite în circuitul de avizare Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice".

"Așa cum am mai spus, un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl țin în picioare.

De aceea, voi continua să susțin profesioniștii din sănătate și măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienți", a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, citat în informarea de pe site-ul instituției.